Власник житла в Лісабоні тепло прийняв канадійку, хоч та приїхала аж опівночі. Про це дівчина розповіла у відео, яке опублікувала в тіктоці, пише 24 Канал.

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Спонтанна гостинність власника

Дівчина прибула до темного й незнайомого району Вале-де-Санту-Антоніу в Лісабоні.

Вночі все виглядало так моторошно. Я була дуже голодна, коли приїхала, і не могла чекати до ранку, щоб поїсти. Запитала у господаря, чи є якісь варіанти в місті, а натомість він приготував мені теплу їжу,

– поділилася канадійка, на ім'я Енн.

На відео видно, як господар почав готувати гарячу їжу одразу після її заселення опівночі. Це була яєчня, яку він назвав своєю фірмовою стравою.

Цей спонтанний жест доброти вразив дівчину. За помешкання вона і так заплатила недорого – 65 доларів за ніч із включеним сніданком. А тут ще й гостинність така.

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Допоміг не лише з їжею

На цьому доброта господаря не закінчилася. Португалець дав орендарці поповнену карту метро для громадського транспорту. Також він допоміг їй із пранням та дав детальні рекомендації як для місцевої.

Спочатку я дуже нервувала, коли прибула до Португалії, бо усвідомила, що буду жити з незнайомцями в країні, де нікого не знаю. Однак потім усвідомила, що португальська культура дуже привітна та щедра,

– поділилася дівчина.

Її відео зібрало понад 120 тисяч переглядів та багато захопливих коментарів-спогадів про гостинність під час подорожей.