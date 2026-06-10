Майже кожен другий будинок на Андріївському узвозі стоїть порожнім: що відбувається

Андріївський узвіз залишається однією з найвідоміших туристичних вулиць Києва, однак дедалі більше його будівель стоять порожніми. За підрахунками краєзнавців, щонайменше 18 із 35 локацій узвозу сьогодні фактично випали з публічного життя.

Чому на Андріївському узвозі більшає порожніх будівель?

Директор ДІАЗ "Стародавній Київ" Роман Маленков та краєзнавець Єгор Кравець у соцмережах розповіли, що практично кожен другий будинок на Андріївському узвозі нині стоїть пусткою.

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За їхніми словами, на вулиці поменшало кав'ярень, галерей та інших місць, які раніше приваблювали туристів.

Однією з причин вони називають зміну туристичних маршрутів. Після перенесення художнього вернісажу на оновлену алею на Андріївській горі багато відвідувачів прямують у бік Володимирської гірки та скляного мосту й уже не повертаються на узвіз.

За останні роки тут закрилися гончарна галерея на Андріївському узвозі, 10А, а також виставкові простори у будинках №2Б, №2В, №3/24 і на Боричевому Тоці, 31/5. Майже завжди зачиненими залишаються Карась Галерея та дворик "Чорнобиль-Туру" на Андріївському узвозі, 11А.

Лише протягом останніх двох років на вулиці припинили роботу заклад "Канапка" та "Солом'янська Броварня". Також від минулого року не працює кафе "Під Липою" ("Світлиця"), де розпочався ремонт будівлі.

Андріївський узвіз / Фото Романа Маленкова

Єгор Кравець підрахував, що щонайменше 18 локацій узвозу нині не працюють через будівельні конфлікти та фінансову неспроможність власників.

До переліку таких об'єктів увійшли:

Андріївський узвіз, 34В – дерев'яний будинок, де колись була галерея, стоїть порожнім, фасад виглядає неохайно.

Андріївський узвіз, 17 – двоповерховий флігель Замку Річарда стоїть порожнім із незавершеним ремонтом.

Андріївський узвіз, 15 – Замок Річарда лишається багаторічною недобудовою.

Андріївський узвіз, 28А – після закриття "Солом'янської Броварні" будівля стоїть закинутою.

Андріївський узвіз, 26 – будинок перебуває під арештом, фактично стоїть пусткою та схований за брезентом.

Андріївський узвіз, 24 – прибутковий будинок кілька десятиліть поспіль руйнується за брезентом.

Андріївський узвіз, 22 – галерея "Карась" повідомляє на своїй сторінці, що працює в закритому режимі.

Андріївський узвіз, 22А – будинок багато років стоїть порожнім.

Андріївський узвіз, 13В – ділянка, де колись стояв автентичний будинок середини XIX століття, нині порожня.

Андріївський узвіз, 13Б – будинок кафе "Під Липою".

Андріївський узвіз, 18 – будинок перебуває в стані ремонту та залишається за парканом.

Андріївський узвіз, 16 – будівництво готелю зупинене, на місці стоїть бетонна недобудова.

Андріївський узвіз, 12 – територія фабрики "Юність" перебуває у занепаді.

Андріївський узвіз, 9 – після зняття брезенту виявилося, що будинок не має даху та поступово руйнується.

Андріївський узвіз, 10А – будинок під арештом і стоїть пусткою.

Майданчик біля будинку 7А – лишається занедбаним.

Сквер Василя Сліпака – лишається пусткою.

Боричів Тік, 31/5 – будинок стоїть порожнім за парканом, нині триває його реставрація.

Яку споруду вважають найстарішою в Україні?

Софійський собор у Києві та Спасо-Преображенський собор у Чернігові вважають найдавнішими збереженими будівлями України. Хоча київський храм почали зводити раніше, дослідники припускають, що чернігівський собор могли завершити швидше.

У "Новгородському першому літописі" говориться, що Софійський собор був закладений у 1017 році, але у "Повісті минулих літ" розповідається про початок будівництва храму Ярославом Мудрим у 1037 році.