Почему на Андреевском спуске становится больше пустующих зданий?

Директор ГИАЗ "Древний Киев" Роман Маленков и краевед Егор Кравец в соцсетях рассказали, что практически каждый второй дом на Андреевском спуске сейчас пустует.

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По их словам, на улице стало меньше кафе, галерей и других мест, которые раньше привлекали туристов.

Одной из причин они называют изменение туристических маршрутов. После переноса художественного вернисажа на обновленную аллею на Андреевской горе многие посетители направляются в сторону Владимирской горки и стеклянного моста и уже не возвращаются на спуск.

За последние годы здесь закрылись гончарная галерея на Андреевском спуске, 10А, а также выставочные пространства в домах №2Б, №2В, №3/24 и на Боричевом Току, 31/5. Почти всегда закрытыми остаются Карась Галерея и дворик "Чернобыль-Тура" на Андреевском спуске, 11А.

Только в течение последних двух лет на улице прекратили работу заведение "Канапка" и "Соломенская Броварня". Также с прошлого года не работает кафе "Под Липой" ("Светлица"), где начался ремонт здания.

Андреевский спуск / Фото Романа Маленкова

Егор Кравец подсчитал, что по меньшей мере 18 локаций спуска сейчас не работают из-за строительных конфликтов и финансовой несостоятельности владельцев.

В перечень таких объектов вошли:

Андреевский спуск, 34В – деревянный дом, где когда-то была галерея, стоит пустым, фасад выглядит неопрятно.

Андреевский спуск, 17 – двухэтажный флигель Замка Ричарда стоит пустым с незавершенным ремонтом.

Андреевский спуск, 15 – Замок Ричарда остается многолетним недостроем.

Андреевский спуск, 28А – после закрытия "Соломенской Броварни" здание стоит заброшенным.

Андреевский спуск, 26 – дом находится под арестом, фактически пустует и спрятан за брезентом.

Андреевский спуск, 24 – доходный дом несколько десятилетий подряд разрушается за брезентом.

Андреевский спуск, 22 – галерея "Карась" сообщает на своей странице, что работает в закрытом режиме.

Андреевский спуск, 22А – дом много лет стоит пустым.

Андреевский спуск, 13В – участок, где когда-то стоял аутентичный дом середины XIX века, ныне пустует.

Андреевский спуск, 13Б – дом кафе "Под Липой".

Андреевский спуск, 18 – дом находится в состоянии ремонта и остается за забором.

Андреевский спуск, 16 – строительство гостиницы остановлено, на месте стоит бетонный недострой.

Андреевский спуск, 12 – территория фабрики "Юность" находится в упадке.

Андреевский спуск, 9 – после снятия брезента оказалось, что дом не имеет крыши и постепенно разрушается.

Андреевский спуск, 10А – дом под арестом и стоит пустым.

Площадка возле дома 7А – остается заброшенной.

Сквер Василия Слипака – остается пустым.

Боричев Ток, 31/5 – дом стоит пустым за забором, сейчас идет его реставрация.

Какое сооружение считают самым старым в Украине?

Софийский собор в Киеве и Спасо-Преображенский собор в Чернигове считают самыми древними сохранившимися зданиями Украины. Хотя киевский храм начали возводить раньше, исследователи предполагают, что черниговский собор могли завершить быстрее.

В "Новгородской первой летописи" говорится, что Софийский собор был заложен в 1017 году, но в "Повести временных лет" рассказывается о начале строительства храма Ярославом Мудрым в 1037 году.