Оренда землі та паїв: як не потрапити у пастку автоматичного продовження

Договір оренди землі може автоматично продовжитися на кілька років, навіть якщо власник паю більше не хоче здавати ділянку. Через юридичні формулювання в угодах орендодавці втрачають контроль над паями на 10 – 15 років та зазнають прямих збитків через знецінення фіксованих виплат.

Коли договір оренди землі продовжується автоматично

Якщо в договорі оренди землі є пункт про автоматичне поновлення, після закінчення строку його дії оренда може продовжитися без підписання нових документів. Це передбачає стаття 126-1 Земельного кодексу України, повідомляє AgroNews.

Договір поновлюється на той самий строк і на попередніх умовах. Наприклад, якщо землю здавали на 10 років, власник може залишитися пов'язаним договором ще на десятиліття. При цьому розмір орендної плати та інші умови залишаться такими, як було передбачено раніше.

Для власників паїв це може бути невигідно, особливо якщо орендна плата давно не переглядалася. Якщо договір не передбачає індексації, навіть після його продовження власник отримуватиме ту саму суму, попри зростання цін.

Водночас автоматичне поновлення діє не для всіх договорів. Нові правила поширюються на угоди, укладені або змінені після 16 липня 2020 року, якщо вони містять відповідну умову.

Для старіших договорів, до яких не вносили таких змін, застосовуються правила, що діяли на момент їх укладення. Зокрема, раніше продовження орендних відносин вимагало дотримання окремої процедури повідомлення власника та оформлення додаткової угоди.

Як власнику паю відмовитися від продовження оренди

Якщо власник не хоче продовжувати оренду землі, важливо діяти ще до закінчення договору. За статтею 126-1 Земельного кодексу, заяву про відмову від автоматичного поновлення необхідно подати не пізніше ніж за місяць до завершення строку оренди.

Для цього потрібно:

Перевірити договір оренди . Насамперед з'ясувати, чи передбачає він автоматичне поновлення та коли закінчується строк його дії.

. Насамперед з'ясувати, чи передбачає він автоматичне поновлення та коли закінчується строк його дії. Не пропустити встановлений строк . Якщо власник планує припинити оренду, заяву потрібно подати завчасно, щонайменше за місяць до закінчення договору.

. Якщо власник планує припинити оренду, заяву потрібно подати завчасно, щонайменше за місяць до закінчення договору. Звернутися до державного реєстратора або нотаріуса. Потрібно подати заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Зробити це можна з дотриманням правил територіальності державної реєстрації.

Самого листа орендарю недостатньо, щоб зупинити автоматичне поновлення за цим механізмом. Якщо жодна зі сторін вчасно не подасть відповідної заяви, договір продовжиться на попередніх умовах.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, перед укладенням нового договору варто уважно перевіряти умови його поновлення. Власник може домовитися з орендарем про відсутність автоматичної пролонгації, а також передбачити індексацію орендної плати або її розрахунок залежно від нормативної грошової оцінки землі. Це допоможе уникнути ситуації, коли ділянка залишається в оренді на багато років за невигідними умовами.

Нагадаємо, для оформлення оренди землі у 2026 році потрібно підготувати низку документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та відомості про земельну ділянку. Після підписання договору право оренди необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав. Лише після державної реєстрації виникає право користування ділянкою.