Когда договор аренды земли продлевается автоматически

Если в договоре аренды земли есть пункт об автоматическом продлении, по истечении срока его действия аренда может быть продлена без подписания новых документов. Это предусмотрено статьей 126-1 Земельного кодекса Украины, сообщает AgroNews.

Договор продлевается на тот же срок и на прежних условиях. Например, если землю сдавали на 10 лет, собственник может остаться связанным договором еще на десятилетие. При этом размер арендной платы и другие условия останутся такими, как было предусмотрено ранее.

Для владельцев паев это может быть невыгодно, особенно если арендная плата давно не пересматривалась. Если договор не предусматривает индексацию, даже после его продления владелец будет получать ту же сумму, несмотря на рост цен.

В то же время автоматическое продление действует не для всех договоров. Новые правила распространяются на соглашения, заключенные или измененные после 16 июля 2020 года, если они содержат соответствующее условие.

Для более старых договоров, в которые не вносились такие изменения, применяются правила, действовавшие на момент их заключения. В частности, ранее продление арендных отношений требовало соблюдения отдельной процедуры уведомления собственника и оформления дополнительного соглашения.

Как владельцу пая отказаться от продления аренды

Если собственник не хочет продлевать аренду земли, важно действовать еще до истечения срока договора. Согласно статье 126-1 Земельного кодекса, заявление об отказе от автоматического продления необходимо подать не позднее чем за месяц до истечения срока аренды.

Для этого необходимо:

Проверить договор аренды . Прежде всего выяснить, предусматривает ли он автоматическое продление и когда истекает срок его действия.

. Прежде всего выяснить, предусматривает ли он автоматическое продление и когда истекает срок его действия. Не пропустить установленный срок . Если собственник планирует прекратить аренду, заявление нужно подать заблаговременно, как минимум за месяц до истечения срока действия договора.

. Если собственник планирует прекратить аренду, заявление нужно подать заблаговременно, как минимум за месяц до истечения срока действия договора. Обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Необходимо подать заявление об исключении из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество сведений о продлении договора. Сделать это можно с соблюдением правил территориальности государственной регистрации.

Одного письма арендатору недостаточно, чтобы остановить автоматическое продление по этому механизму. Если ни одна из сторон своевременно не подаст соответствующего заявления, договор продлится на прежних условиях.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, перед заключением нового договора следует внимательно проверять условия его продления. Владелец может договориться с арендатором об отсутствии автоматической пролонгации, а также предусмотреть индексацию арендной платы или ее расчет в зависимости от нормативной денежной оценки земли. Это поможет избежать ситуации, когда участок остается в аренде на долгие годы на невыгодных условиях.

Напомним, для оформления аренды земли в 2026 году необходимо подготовить ряд документов, в частности паспорт, идентификационный код и сведения о земельном участке. После подписания договора право аренды необходимо зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав. Только после государственной регистрации возникает право пользования участком.