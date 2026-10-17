Какие документы необходимы для аренды земельного участка

Государственную и коммунальную землю обычно передают в аренду через земельные торги. Однако в отдельных случаях закон позволяет получить участок без аукциона. Например, когда человек владеет зданием, расположенным на этой земле, как указано в законодательстве Украины.

Для заключения договора аренды государственной или коммунальной земли могут потребоваться такие документы:

Заявление о заключении договора аренды земли.

Паспорт и идентификационный код для физического лица или документы юридического лица.

Сведения о государственной регистрации ФЛП, если заявитель является предпринимателем.

Выписка из нормативной денежной оценки земельного участка.

Решение о передаче земельного участка в аренду, если его передают без земельных торгов.

Кадастровый план, план или схема земельного участка и соответствующие землеустроительные материалы – при оформлении нового договора, если они необходимы для конкретной процедуры.

Справка об отсутствии задолженности по земельному налогу или арендной плате – если это предусмотрено соответствующей административной услугой.

Протокол земельных торгов – если право аренды было получено на аукционе.

Если на участке расположено здание, могут дополнительно потребоваться документы, подтверждающие право собственности на него. В частности, технический паспорт и выписка из Государственного реестра вещных прав. В то же время подавать все перечисленные документы в каждом случае не требуется – окончательный перечень зависит от процедуры оформления.

Как заключить договор аренды земли в 2026 году

Чтобы арендовать коммунальную землю без аукциона, необходимо обратиться в соответствующую Раду. Если участок принадлежит государству, вопрос рассматривает орган, уполномоченный распоряжаться им. Когда земля передается через аукцион, арендатора определяют по результатам торгов. В других предусмотренных законом случаях уполномоченный орган принимает решение о передаче участка в аренду.

После этого стороны заключают письменный договор. В нем обязательно указываются кадастровый номер, местоположение и площадь участка, дата заключения договора и срок его действия. Также определяются размер арендной платы, ее индексация, порядок и сроки внесения платежей, условия пересмотра и ответственность за неуплату. Нотариальное заверение, как правило, не является обязательным, но в отдельных случаях может потребоваться.

Важно! После подписания договора необходимо зарегистрировать право аренды в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Для этого можно обратиться к государственному регистратору или нотариусу, обладающему соответствующими полномочиями. По общему правилу право пользования участком на условиях аренды возникает именно после государственной регистрации, а не с момента подписания договора.

Напомним, Для продажи земельного участка в 2026 году владельцу необходимо подготовить документы, подтверждающие право собственности, а также проверить наличие кадастрового номера. Если земля не внесена в Государственный земельный кадастр, перед заключением договора придется оформить необходимую документацию.