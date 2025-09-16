"Найкраща у світі": Трамп розширює бальну залу в Білому домі, щоб гості не сиділи в наметах
- Дональд Трамп анонсував реконструкцію в Білому домі, щоб нова бальна зала вміщала 900 гостей.
- Будівництво коштуватиме приблизно 200 мільйонів доларів, і Трамп пообіцяв частково фінансувати його особисто, залучаючи також приватних меценатів.
Дональд Трамп анонсував масштабну реконструкцію в Білому домі. Нова бальна зала, яку вже будують, зможе вмістити 900 гостей – це на 40% більше, ніж планувалося раніше.
Про це американський лідер днями заявив у розмові з NBC News. Детальніше про плани Трампа розповідає 24 Канал.
Як Трамп хоче змінити бальну залу Білого дому?
Проєкт покликаний розв'язати проблему нестачі місць для офіційних подій. Вже незабаром іноземним лідерам та високопосадовцям не доведеться обідати в наметах на Південній галявині, як це траплялося раніше.
Ми робимо залу трохи масштабнішою. Це буде бальна зала найвищого рівня, найкраща у світі,
– зазначив президент США.
За оцінками, будівництво коштуватиме приблизно 200 мільйонів доларів, і Трамп пообіцяв частково фінансувати його особисто. До фінансування також залучать приватних меценатів, яких у Білому домі назвали "патріотами".
Проєкт уже стартував: журналісти бачили техніку й будівельні вантажівки на території резиденції.
Водночас видання WSJ додає, що подробиці проєкту нової бальної зали залишаються невідомими й оповитими загадковістю. Білий дім досі не розкрив ані архітектурних планів майбутньої споруди, ані її точного розташування. Також проєкт ще не подали на розгляд до Національної комісії з планування капітального будівництва – урядового органу, який зазвичай оцінює зміни, що стосуються федеральної власності у столиці США.
Попередні ескізи нової бальної зали у Білому домі / Фото McCRERY
Нова зала стане найбільшою зміною архітектури Білого дому з часів Другої світової – саме тоді Франклін Рузвельт розширив Східне крило. Цього разу бальна зала замінить саме Східне крило, де раніше працювали перша леді та її команда.
Цікаво, що ще у липні Трамп говорив про дещо менші масштаби бальної зали. Вона мала б вміщати 650 людей. Тепер же, за його задумом, кількість гостей розширили до 900 людей.
Як Трамп вже змінив Овальний кабінет і яке його ставлення до архітектури?
- Раніше президент США підписав указ, який визначає класичний і традиційний стилі основними для федеральної архітектури. Таким чином він висловив своє неприйняття модернізму, зокрема бруталізму, бо вважає надто простим і позбавленим краси.
- Трамп вже встиг кардинально змінити інтер'єр Овального кабінету, додавши більше золота, прапорів і картин, чим підкреслив свій максималістський стиль. Політик обрав світлий кремовий килим на заміну темно-синьому, у кабінеті з'явилися золоті елементи, декоративна ліпнина та галерея портретів – усе в дусі розкоші.