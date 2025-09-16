Дональд Трамп анонсировал масштабную реконструкцию в Белом доме. Новый бальный зал, который уже строят, сможет вместить 900 гостей – это на 40% больше, чем планировалось ранее.

Об этом американский лидер на днях заявил в разговоре с NBC News. Подробнее о планах Трампа рассказывает 24 Канал.

Как Трамп хочет изменить бальный зал Белого дома?

Проект призван решить проблему нехватки мест для официальных мероприятий. Уже вскоре иностранным лидерам и высокопоставленным чиновникам не придется обедать в палатках на Южной лужайке, как это случалось раньше.

Мы делаем зал немного масштабнее. Это будет бальный зал высочайшего уровня, лучший в мире,

– отметил президент США.

По оценкам, строительство будет стоить примерно 200 миллионов долларов, и Трамп пообещал частично финансировать его лично. К финансированию также привлекут частных меценатов, которых в Белом доме назвали "патриотами".

Проект уже стартовал: журналисты видели технику и строительные грузовики на территории резиденции.

В то же время издание WSJ добавляет, что подробности проекта нового бального зала остаются неизвестными и окутанными загадочностью. Белый дом до сих пор не раскрыл ни архитектурных планов будущего сооружения, ни его точного расположения. Также проект еще не подали на рассмотрение в Национальную комиссию по планированию капитального строительства – правительственного органа, который обычно оценивает изменения, касающиеся федеральной собственности в столице США.



Предварительные эскизы нового бального зала в Белом доме / Фото McCRERY

Новый зал станет самым большим изменением архитектуры Белого дома со времен Второй мировой – именно тогда Франклин Рузвельт расширил Восточное крыло. На этот раз бальный зал заменит именно Восточное крыло, где раньше работали первая леди и ее команда.

Интересно, что еще в июле Трамп говорил о несколько меньших масштабах бального зала. Он должен был бы вмещать 650 человек. Теперь же, по его замыслу, количество гостей расширили до 900 человек.

Как Трамп уже изменил Овальный кабинет и каково его отношение к архитектуре?