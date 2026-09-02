Бальну залу Трампа можуть добудувати до рішення суду: чому законність ще не визначили

Нову бальну залу Трампа продовжать зводити на місці знесеного Східного крила Білого дому. Верховний суд США скасував тимчасову заборону на роботи, однак законність самого проєкту ще остаточно не визначили.

Чому Верховний суд дозволив продовжити будівництво

Як пише Dezeen, Верховний суд США дозволив продовжити наземні роботи на місці майбутньої бальної зали. У квітні 2026 року їх заборонив суд нижчої інстанції після позову захисників історичної спадщини, зокрема організації National Trust for Historic Preservation.

Головним для Верховного суду було те, чи має ця організація право оскаржувати проєкт. Судді вважають, що уряд, найімовірніше, зможе довести відсутність такого права. Саме тому тимчасову заборону скасували.

Законність перебудови Верховний суд не визначав. Суди ще мають з'ясувати, чи могла адміністрація Трампа розпочати роботи без схвалення Конгресу. Роботи можуть тривати паралельно із судовим процесом, тому залу, ймовірно, добудують ще до остаточного рішення щодо законності проєкту.

Голова Верховного суду Джон Робертс із рішенням більшості не погодився. Він назвав Білий дім знаковою американською будівлею, історія та символізм якої пов'язані з її архітектурою. Робертс наголосив: ті, хто вирішує, що зносити й будувати у Білому домі, мають дотримуватися правил.

Що вже збудували на місці Східного крила

За даними адміністрації Трампа, проєкт уже готовий на 65%. Бригади працюють цілодобово: будівельники заклали значну частину фундаменту й підняли над землею помітну частину конструкцій. Деякі з цих робіт виконали, коли судова заборона ще діяла.

Проєкт має офіційну назву East Wing Modernization Project. Новий комплекс зводять замість Східного крила Білого дому, яке знесли у 2025 році. Спочатку над ним працював архітектор Джеймс Маккрері, однак після його усунення роботу передали вашингтонській студії Shalom Baranes Associates.

Велика споруда з бальною залою матиме класичний вигляд, а під нею розмістять розгалужений військовий комплекс. Архітектори вважають, що нова будівля не пасує до історичної частини Білого дому ані за розмірами, ані за стилем.

Трамп привітав рішення Верховного суду у Truth Social. Він заявив, що тепер роботи можна продовжувати без ризику, що їх знову зупинять, і назвав нинішній період "золотою добою Америки". Завершити бальну залу та військовий комплекс планують улітку 2028 року.

Нагадаємо, у березневому кошторисі вартість бальної зали та пов'язаного з нею бункера оцінили у 600 мільйонів доларів. Із приватних джерел мали надійти 293 мільйони доларів, а решту планували профінансувати через державні структури, хоча Трамп обіцяв не використовувати кошти платників податків.