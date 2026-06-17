Скільки коштує архітектурний проєкт Трампа

За даними Washington Post, у березневому кошторисі підрядник оцінив проєкт у 600 мільйонів доларів.

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Це суттєво відрізняється від суми, яку раніше називав Дональд Трамп. Він заявляв, що будівництво коштуватиме не більше 400 мільйонів доларів, а витрати покриють він сам і приватні донори.

За документами, оцінка проєкту зростала поступово. У липні 2025 року Білий дім публічно говорив про 200 мільйонів доларів. Попередній кошторис від 11 липня показував уже 270 мільйонів доларів. У жовтні Clark Construction оцінювала роботи у 478 мільйонів доларів, а в березні 2026 року сума зросла до 600 мільйонів доларів.

Хто мав оплатити будівництво

Головна суперечність полягає не лише у вартості, а й у джерелах фінансування. Трамп заявляв, що платники податків не оплачуватимуть проєкт, однак березневий кошторис показує іншу структуру витрат.

З приватних джерел мали надійти 293 мільйони доларів. Решту передбачали коштом державних структур:

155 мільйонів доларів – від Секретної служби США;

149 мільйонів доларів – від Військового офісу Білого дому;

3 мільйони доларів – від виконавчої резиденції.

Ці структури фінансуються з бюджету, тобто коштом платників податків. Крім того, ще до заяви Трампа про відсутність бюджетних витрат федеральний уряд уже схвалив низку платежів Clark Construction на десятки мільйонів доларів.

Як Білий дім пояснював витрати

Білий дім не відповів Washington Post на конкретні питання про внутрішні кошториси та частку державного фінансування. Речник адміністрації Девіс Інгл заявив, що Трамп і "щедрі американські патріоти" фінансують бальну залу приблизно на 400 мільйонів доларів.

Водночас адміністрація пояснювала частину витрат безпековими потребами. У травні Трамп уже розділяв фінансування: за його словами, уряд мав оплатити частину нового Східного крила, пов'язану із захистом Білого дому, але сама бальна зала не мала фінансуватися з бюджету.

Трамп також називав бальну залу "подарунком" Сполученим Штатам. Однак за документами бальна зала та бункер – це один проєкт, де розважальний простір і безпекові елементи були пов'язані між собою.

Чому до фінансування виникли питання

Експерти з державних контрактів, які переглянули документи, зазначили, що Секретна служба США та Військовий офіс Білого дому можуть оплачувати лише ті частини робіт, які стосуються безпеки. Саме тому в них виникли питання до того, як у кошторисі розподілили витрати.

Колишній посадовець Пентагону з питань закупівель Стен Соловей пояснив, що в межах однієї споруди складно повністю відділити бальну залу від бункера. За його оцінкою, це означає, що частина витрат на проєкт фактично може лягати на платників податків.

Колишній посадовець Адміністрації загальних служб Ентоні Коста також поставив під сумнів, чи мала Секретна служба оплачувати роботи, пов'язані зі знесенням Східного крила.

Питання до фінансування виникли і в Конгресі. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та інші законодавці пропонували виділити 400 мільйонів доларів на модернізацію президентської бальної зали та посилення безпеки Білого дому. Цю ідею заблокували демократи й частина республіканців. Серед них була сенаторка Сюзан Коллінз, яка нагадала, що Трамп обіцяв оплатити бальну залу приватними пожертвами.

Що відомо про бальну залу Трампа

31 березня суд США тимчасово зупинив роботи з будівництва бального залу у Східному крилі Білого дому, доки Конгрес не дасть на це дозвіл.

Будівництво бальної зали Трампа викликало критику серед архітекторів і представників органів, які відповідають за збереження історичного вигляду Білого дому. Вони вважають, що нова споруда може змінити архітектурний баланс комплексу та вплинути на його історичний характер.

Про будівництво оголосили у липні 2025 року. Тоді в Білому домі називали суму у 200 мільйонів доларів і казали, що всі витрати візьмуть на себе Трамп та приватні інвестори. Про підземний бункер у першому оголошенні не згадували.