Як мільйонери SpaceX можуть змінити ринок житла в Техасі?

SpaceX вийшла на біржу Nasdaq, і ця подія може змінити ситуацію з житлом біля космічного центру компанії у Техасі, пише Realtor.com.

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За різними оцінками, після IPO близько 4 000 співробітників SpaceX можуть стати мільйонерами. Опціони на акції отримували не лише інженери, а й працівники на інших посадах. Через це частина нового капіталу може піти в нерухомість, зокрема в районі Браунсвілля.

До появи SpaceX Браунсвілл був тихим прикордонним містом. У 2014 році Ілон Маск обрав пляж Бока-Чіка неподалік Браунсвілля для будівництва космодрому Starbase. У 2021 році Маск закликав інженерів, техніків, будівельників та інших фахівців розглянути переїзд до Starbase або району Greater Brownsville / South Padre. Після цього місцеві рієлтори почали отримувати дзвінки від покупців з інших штатів.

рієлтор Боб Торрес розповідав, що частина покупців купувала житло дистанційно, навіть не приїжджаючи до Техасу. Інтерес до Браунсвілля посилився і після того, як у 2024 році Маск переніс штаб-квартиру SpaceX з Каліфорнії до Техасу.

У 2025 році Starbase офіційно отримав статус міста. Після цього інтерес до Браунсвілля зріс ще більше, а рієлтори почали уважніше оцінювати, як розвиток SpaceX впливатиме на житло.

У квітні медіанна ціна житла в Браунсвіллі становила 290 000 доларів. Для порівняння, загальнонаціональний показник у США сягав 425 000 доларів.

Водночас пропозиція дорогого житла в місті обмежена. У Браунсвіллі було 1 617 активних оголошень про продаж, але лише 67 об'єктів коштували понад 1 мільйон доларів.

Старша економістка Realtor.com Ганна Джонс назвала IPO SpaceX головним непередбачуваним чинником для місцевого ринку. За її оцінкою, навіть помірний попит із боку нових мільйонерів може швидко підняти ціни у преміальному сегменті.

рієлторка Тріша Скотт також очікує, що нові мільйонери активніше вкладатимуть гроші в нерухомість. Найбільше це може вплинути на дорожчі будинки, інвестиційні об'єкти та друге житло.

Водночас рієлтори не очікують миттєвого буму. Вони вважають, що вплив IPO проявлятиметься поступово, бо працівникам SpaceX потрібен час, щоб усвідомити новий фінансовий статус і почати купувати нерухомість.

Яку нерухомість у Києві придбав Ерік Шмідт?

Ерік Шмідт і Венді Шмідт через New Ukraine PE Holding Limited стали співвласниками семи компаній із портфеля Dragon Capital. Кожен із них отримав по 36%.

До переліку активів увійшли бізнес-центри Eurasia та Prime, торгівельно-офісний комплекс Piramida, а також логістичний комплекс East Gate Logistic. Всі об'єкти розташовані у Києві або його околицях та належать до комерційної нерухомості.

Вартість придбаної частки може становити від 55 до 70 мільйонів доларів. Водночас управління об'єктами залишається за Dragon Capital. У компанії підтвердили зміну структури власності фірм, які володіють цими об'єктами.