Как миллионеры SpaceX могут изменить рынок жилья в Техасе?

SpaceX вышла на биржу Nasdaq, и это событие может изменить ситуацию с жильем возле космического центра компании в Техасе, пишет Realtor.com.

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По разным оценкам, после IPO около 4 000 сотрудников SpaceX могут стать миллионерами. Опционы на акции получали не только инженеры, но и работники на других должностях. Из-за этого часть нового капитала может пойти в недвижимость, в частности в районе Браунсвилля.

До появления SpaceX Браунсвилл был тихим приграничным городком. В 2014 году Илон Маск выбрал пляж Бока-Чика недалеко от Браунсвилла для строительства космодрома Starbase. В 2021 году Маск призвал инженеров, техников, строителей и других специалистов рассмотреть переезд в Starbase или район Greater Brownsville / South Padre. После этого местные риэлторы начали получать звонки от покупателей из других штатов.

Риэлтор Боб Торрес рассказывал, что часть покупателей приобретала жилье удаленно, даже не приезжая в Техас. Интерес к Браунсвиллю усилился и после того, как в 2024 году Маск перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас.

В 2025 году Starbase официально получил статус города. После этого интерес к Браунсвиллу вырос еще больше, а риэлторы начали внимательнее оценивать, как развитие SpaceX повлияет на рынок жилья.

В апреле медианная цена жилья в Браунсвилле составляла 290 000 долларов. Для сравнения, общенациональный показатель в США достигал 425 000 долларов.

В то же время предложение дорогого жилья в городе ограничено. В Браунсвилле было 1 617 активных объявлений о продаже, но только 67 объектов стоили более 1 миллиона долларов.

Старший экономист Realtor.com Ханна Джонс назвала IPO SpaceX главным непредсказуемым фактором для местного рынка. По ее оценке, даже умеренный спрос со стороны новых миллионеров может быстро поднять цены в премиальном сегменте.

Риэлтор Триша Скотт также ожидает, что новые миллионеры будут активнее вкладывать деньги в недвижимость. Больше всего это может повлиять на дорогие дома, инвестиционные объекты и второе жилье.

В то же время риэлторы не ожидают мгновенного бума. Они считают, что влияние IPO будет проявляться постепенно, поскольку сотрудникам SpaceX нужно время, чтобы осознать свой новый финансовый статус и начать покупать недвижимость.

Какую недвижимость в Киеве приобрел Эрик Шмидт?

Эрик Шмидт и Венди Шмидт через New Ukraine PE Holding Limited стали совладельцами семи компаний из портфеля Dragon Capital. Каждый из них получил по 36%.

В перечень активов вошли бизнес-центры Eurasia и Prime, торгово-офисный комплекс Piramida, а также логистический комплекс East Gate Logistic. Все объекты расположены в Киеве или его окрестностях и относятся к коммерческой недвижимости.

Стоимость приобретенной доли может составить от 55 до 70 миллионов долларов. При этом управление объектами остается за Dragon Capital. В компании подтвердили изменение структуры собственности фирм, владеющих этими объектами.