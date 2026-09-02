Почему Верховный суд разрешил продолжить строительство

Как пишет Dezeen, Верховный суд США разрешил продолжить наземные работы на месте будущего бального зала. В апреле 2026 года их запретил суд низшей инстанции после иска защитников исторического наследия, в частности организации National Trust for Historic Preservation.

Главным вопросом для Верховного суда было то, имеет ли эта организация право оспаривать проект. Судьи считают, что правительство, скорее всего, сможет доказать отсутствие такого права. Именно поэтому временный запрет был отменен.

Законность реконструкции Верховный суд не определял. Судам еще предстоит выяснить, могла ли администрация Трампа начать работы без одобрения Конгресса. Работы могут продолжаться параллельно с судебным процессом, поэтому зал, вероятно, достроят еще до окончательного решения о законности проекта.

Председатель Верховного суда Джон Робертс с решением большинства не согласился. Он назвал Белый дом знаковым американским зданием, история и символизм которого связаны с его архитектурой. Робертс подчеркнул: те, кто решает, что сносить и строить в Белом доме, должны соблюдать правила.

Что уже построено на месте Восточного крыла

По данным администрации Трампа, проект уже готов на 65%. Бригады работают круглосуточно: строители заложили значительную часть фундамента и подняли над землей заметную часть конструкций. Часть этих работ была выполнена, когда судебный запрет еще действовал.

Проект носит официальное название East Wing Modernization Project. Новый комплекс возводят вместо Восточного крыла Белого дома, которое снесли в 2025 году. Изначально над ним работал архитектор Джеймс Маккрери, однако после его отстранения работу передали вашингтонской студии Shalom Baranes Associates.

Большое здание с бальным залом будет иметь классический вид, а под ним разместят разветвленный военный комплекс. Архитекторы считают, что новое здание не вписывается в историческую часть Белого дома ни по размерам, ни по стилю.

Трамп приветствовал решение Верховного суда в Truth Social. Он заявил, что теперь работы можно продолжать без риска, что их снова остановят, и назвал нынешний период "золотым веком Америки". Завершить строительство бального зала и военного комплекса планируют летом 2028 года.

Напомним, в мартовской смете стоимость бального зала и связанного с ним бункера оценили в 600 миллионов долларов. Из частных источников должны были поступить 293 миллиона долларов, а остальную сумму планировали профинансировать через государственные структуры, хотя Трамп обещал не использовать средства налогоплательщиков.