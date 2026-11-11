В Італії безоплатно дають будинки на 10 років: чи можуть їх отримати українці

В Італії пропонують безоплатні будинки для проживання протягом 10 років, причому витрати на ремонт бере на себе місцева влада. Скористатися незвичайною пропозицією можуть навіть українці, але є кілька умов.

Хто може отримати безоплатне житло в Італії на 10 років

В італійському регіоні Калабрія вирішили залучити нових мешканців до містечок і сіл, які поступово порожніють. Для цього запустили програму Ripopola Calabria, у межах якої пропонують 50 будинків у 26 населених пунктах, пише Calabria Europa.

Цікаво! Житло надаватимуть без орендної плати на 10 років, але у власність його не передаватимуть. Ремонт будинків оплатить місцева влада, а новим мешканцям доведеться самостійно подбати лише про меблі.

Претендувати на будинки можуть повнолітні люди, які щонайменше три роки живуть за межами Калабрії та раніше не отримували державної допомоги на придбання житла. Перевагу під час відбору можуть мати сім'ї з дітьми, молоді пари та люди, які планують працювати в регіоні.

Чи можуть українці отримати безоплатний будинок в Італії

Так, українці можуть брати участь у програмі, адже її правила не обмежують кандидатів громадянством країн Європейського Союзу. Подавати заявки дозволено й іноземцям із країн поза ЄС, зокрема громадянам України.

Головна вимога для таких кандидатів – мати документ, що підтверджує право законно проживати в Італії. Крім того, українці повинні відповідати загальним умовам програми, зокрема щодо проживання за межами Калабрії щонайменше три роки. Окремих переваг для громадян України не передбачено.

Заявки приймають до 18 грудня 2026 року. Кандидати можуть обрати до трьох будинків, але остаточне рішення про їх розподіл ухвалюватимуть за результатами конкурсного відбору.

Нагадаємо, в Італії також продають будинки за символічний 1 євро. Однак через витрати на ремонт та оформлення документів така нерухомість може обійтися у 80–100 тисяч євро.