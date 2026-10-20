Для ВПО придбають 53 будинки у селах: у яких областях можна отримати безплатне житло

Уряд виділив 26,5 мільйона гривень на придбання будинків для переселенців у селах. Перші 53 будинки планують купити у восьми областях України, а проживати в них можна буде безплатно до трьох років.

Де для ВПО придбають будинки за державні кошти

У межах програми "Будиночки в селі" громади отримають кошти на придбання житла для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. Пошук будинків уже триває, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Житло планують придбати у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях. Загалом на перші 53 будинки уряд спрямує 26,5 мільйона гривень.

Вартість одного будинку не повинна перевищувати 500 тисяч гривень. Придбане житло залишатиметься у комунальній власності громад, тобто переселенці не отримуватимуть його у приватну власність.

ВПО та евакуйовані особи зможуть жити в таких будинках безплатно до трьох років. За згодою сторін цей термін можна буде продовжити. Мешканцям треба оплачувати лише комунальні послуги.

Як ВПО отримати житло за програмою "Будиночки в селі"

Щоб скористатися програмою, переселенцям спочатку потрібно знайти будинок, який можна придбати для проживання. Шукати житло дозволяється самостійно або за допомогою місцевої громади, волонтерів чи громадських організацій.

Після попередньої домовленості з власником будинку необхідно протягом трьох днів подати заяву. Зробити це можна особисто через місцеву владу або онлайн на порталі Пенсійного фонду.

Далі будинок має оглянути спеціальна комісія. Вона перевірить житло та вирішить, чи доцільно його придбати за державні кошти. Тобто попередня домовленість із продавцем ще не означає, що будинок обов'язково викуплять.

Важливо! Програма вже працює, а громади розпочали пошук будинків для переселенців. Щоб дізнатися про можливість подання заяви або отримати допомогу з пошуком житла, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем проживання.

Нагадаємо, безплатне житло за програмою "Будиночки в селі" можуть отримати не всі переселенці. Зокрема, претенденти не повинні мати придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території, а також раніше отриманої компенсації за знищений будинок чи квартиру.