Где для ВПЛ будут приобретаться дома за счет государственных средств

В рамках программы "Домики в селе" общины получат средства на приобретение жилья для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц. Поиск домов уже ведется, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Жилье планируется приобрести в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях. Всего на первые 53 дома правительство выделит 26,5 миллиона гривен.

Стоимость одного дома не должна превышать 500 тысяч гривен. Приобретенное жилье будет оставаться в коммунальной собственности общин, то есть переселенцы не получат его в частную собственность.

ВПЛ и эвакуированные лица смогут проживать в таких домах бесплатно до трех лет. По соглашению сторон этот срок можно будет продлить. Жильцам нужно будет оплачивать только коммунальные услуги.

Как ВПЛ получить жилье по программе "Домики в селе"

Чтобы воспользоваться программой, переселенцам сначала нужно найти дом, который можно приобрести для проживания. Искать жилье разрешается самостоятельно или с помощью местной общины, волонтеров или общественных организаций.

После предварительной договоренности с владельцем дома необходимо в течение трех дней подать заявление. Сделать это можно лично через местные власти или онлайн на портале Пенсионного фонда.

Далее дом должна осмотреть специальная комиссия. Она проверит жилье и решит, целесообразно ли его приобретать за государственные средства. То есть предварительная договоренность с продавцом еще не означает, что дом обязательно выкупят.

Важно! Программа уже работает, а общины приступили к поиску домов для переселенцев. Чтобы узнать о возможности подачи заявления или получить помощь в поиске жилья, нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.

Напомним, бесплатное жилье в рамках программы "Домики в деревне" могут получить не все переселенцы. В частности, претенденты не должны иметь пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории, а также ранее полученной компенсации за уничтоженный дом или квартиру.