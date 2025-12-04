Блогер купив покинутий дім у Японії: чим ремонт зацікавив користувачів

Шведський блогер перетворив покинутий будинок у Японії на сучасне житло, зберігаючи традиції країни. Його відео про ремонт привернули увагу у соціальних мережах та викликали хвилю обговорень.

Скільки коштував та де розташований будинок?

Блогер Антон Ворманн придбав будинок вартістю 25 тисяч доларів, щоб зробити автентичний ремонт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм anton.injapan.

Будинок розташований недалеко від Токіо. Раніше приміщення було покинуто та перебувало у критичному стані.

За словами блогера, коли він уперше побачив територію й інтер'єр у класичному японському стилі, зрозумів, що попереду масштабний ремонт, який доведеться робити самостійно.

З чого почався процес оновлення?

Першим етапом стала робота над територією, команда Антона прибрала залишені речі попередніх мешканців, розчистила двір та оновила традиційні елементи всередині будинку.

Зокрема, блогер замінив татамі, перекриття підлоги та відремонтував стелю. Автор відео з друзями навіть очистили річку, яка була поруч з будинком. Також він планує встановити традиційний японський паркан і облаштувати систему водовідведення.

Який прогрес він демонструє підписникам?

У своїх роликах блогер детально показує кожен етап – від фарбування стін до вивезення будівельного сміття. Він співпрацює з місцевими майстрами, які допомагають зберегти автентичність японського житла. Антон підкреслює, що хоче перетворити будинок на сучасний, але не втратити його національний характер.

З якими труднощами довелося зіткнутися?

Про перші проблеми блогер розповів ще у 2023 році. Він описав бюрократичні нюанси, труднощі з документами та пошук фахівців, які працюють у традиційному стилі.

Цікаво! З часом популярність відео почала рости та набирати велику кількість переглядів. Зараз за інстаграмом Антона стежить понад мільйон підписників.

Блогер продовжує працювати над перетворенням подвір'я – у нових відео він демонструє плани щодо встановлення традиційних воріт і паркану та пояснює, як хоче поєднати класику з сучасними рішеннями.

Чому подібні відео подобаються користувачам?