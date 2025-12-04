Блогер купил заброшенный дом в Японии: чем ремонт заинтересовал пользователей

Шведский блогер превратил заброшенный дом в Японии в современное жилье, сохраняя традиции страны. Его видео о ремонте привлекли внимание в социальных сетях и вызвали волну обсуждений.

Сколько стоил и где расположен дом?

Блогер Антон Ворманн приобрел дом стоимостью 25 тысяч долларов, чтобы сделать аутентичный ремонт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм anton.injapan.

Дом расположен недалеко от Токио. Ранее помещение было заброшено и находилось в критическом состоянии.

По словам блогера, когда он впервые увидел территорию и интерьер в классическом японском стиле, понял, что впереди масштабный ремонт, который придется делать самостоятельно.

С чего начался процесс обновления?

Первым этапом стала работа над территорией, команда Антона убрала оставленные вещи предыдущих жителей, расчистила двор и обновила традиционные элементы внутри дома.

В частности, блогер заменил татами, перекрытия пола и отремонтировал потолок. Автор видео с друзьями даже очистили реку, которая была рядом с домом. Также он планирует установить традиционный японский забор и обустроить систему водоотвода.

Какой прогресс он демонстрирует подписчикам?

В своих роликах блогер подробно показывает каждый этап – от покраски стен до вывоза строительного мусора. Он сотрудничает с местными мастерами, которые помогают сохранить аутентичность японского жилья. Антон подчеркивает, что хочет превратить дом в современный, но не потерять его национальный характер.

С какими трудностями пришлось столкнуться?

О первых проблемах блогер рассказал еще в 2023 году. Он описал бюрократические нюансы, трудности с документами и поиск специалистов, которые работают в традиционном стиле.

Интересно! Со временем популярность видео начала расти и набирать большое количество просмотров. Сейчас за инстаграмом Антона следит более миллиона подписчиков.

Блогер продолжает работать над преобразованием двора – в новых видео он демонстрирует планы по установке традиционных ворот и забора и объясняет, как хочет совместить классику с современными решениями.

Почему подобные видео нравятся пользователям?