Держава "заморозила" видатки на благоустрій: чи зможуть підприємства отримати гроші

Рішення уряду призупинити фінансування низки проєктів поставило багатьох підрядників у глухий кут. Проте відсутність грошей у бюджеті зовсім не означає, що виконавці робіт залишаться з порожніми кишенями.

Чи є різниця між підприємствами

Через складну ситуацію з фінансами Кабмін відклав оплату некритичних будівництв та ремонтів, і це вдарило по комунальних і приватних підприємствах. Однак замовники, серед яких державні органи та місцева влада, все одно несуть відповідальність за укладеними контрактами, пояснив в ексклюзивному коментарі 24 Каналу юрист Андрій Шелих.

За словами юриста, законодавство не робить різниці між приватним чи комунальним бізнесом, тому всі надавачі послуг мають рівні права вимагати компенсації.

Не передбачено різниці між підприємствами приватної та комунальної (державної) власності як надавачами послуг у сфері благоустрою,

– зазначив Шелих.

Відтак і приватні, і комунальні підприємства можуть вимагати виконання договірних зобов’язань від замовника.

Чому порожній бюджет не рятує від штрафів

Юрист при цьому наголошує, що відсутність бюджетних коштів не є обставиною непереборної сили.

Державний орган не може послатися на факт припинення фінансування як на форс-мажор,

– пояснює експерт.

Якщо державний орган або орган місцевого самоврядування порушує умови договору, підприємство має право на передбачену законом компенсацію.

Зокрема, стаття 611 Цивільного кодексу України визначає сплату неустойки одним із наслідків порушення зобов’язання.

Як зазначає Шелих, з цього питання вже формується відповідна судова практика.

Зокрема, Верховний Суд у постановах від 21 травня 2026 року у справі №910/5316/25 та від 21 липня 2026 року у справі №916/2903/22 виходив із того, що державний орган не звільняється від відповідальності за прострочення оплати через відсутність бюджетних асигнувань.

Отже, навіть після рішення уряду зупинити фінансування некритичних проєктів, замовник не звільняється від обов'язку здійснити оплату за надані послуги з благоустрою,

– зауважив юрист.

Відповідно, підприємства матимуть право звернутися за захистом своїх прав до суду.

Нагадаємо, що уряд був змушений заморозити видатки на благоустрій через затримку міжнародної допомоги та загальний дефіцит коштів у скарбниці. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відклали капітальні ремонти чи реконструкції, які не мають критичного значення.