Чоловік, який виграв особняк у лотереї, втік з нового будинку через три дні: що сталося

Британець виграв розкішний особняк на узбережжі Девона в рамках благодійної лотереї. Чоловік був дуже радий, але щастя тривало недовго.

Чоловік прожив в особняку лише три дні, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star. Йому було жаль, що так сталося, адже плани на сімейний відпочинок були дуже бажаними.

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Від звичайного робітника до власника розкішного будинку

Британець Глен Елмі працював ливарником і жив у Волсоллі. Його життя змінилося тоді, коли чоловік виграв у лотереї розкішний маєток на березі затоки в Девоні. Його призом став футуристичний будинок Stealth House у стилі Джеймса Бонда з басейном і панорамним виглядом на океан.

Якби я сам його проєктував, він мав би саме такий вигляд,

– з радістю ділився емоціями британець.

Особняк, який виграв британець / Фото Jam Press

Глен називав прибережну нерухомість будинком своєї мрії. Його оцінювали в 3 мільйони фунтів стерлінгів. Однак незабаром щастя змінилося тривогою.

Чому британець покинув будинок

Причиною стала ерозія берегової лінії в районі, де розташований особняк. Глен помітив, що один із кутів будинку розташований за 2 метри до краю обриву.

Це не на жарт налякало власника. Він вирішив повернути ключі та закликати грошову компенсацію, що дорівнює вартості житла. Компанія, яка подарувала британцю будинок, повідомила, що суттєвих ризиків, пов'язаних з ерозією, там немає.

Водночас місцеві жителі кажуть, що побоювання Глена не безпідставні. У районі часто відбуваються зсуви ґрунту, а вздовж узбережжя стоять попереджувальні знаки про можливий обвал каміння.

Глен більше не повертався до свого особняка, і, за словами очевидців, він залишається порожнім.