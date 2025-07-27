Реальніше виграти: ціни на житло в Британії змушують молодь сподіватися хіба що на лотереї

У Британії є компанії, що проводять квартирні лотереї. Оскільки ціни на житло в країні високі й продовжують зростати, для більшості молодих людей це чи не єдина можливість стати власником нерухомості.

Компанія Omaze проводить квартирні лотереї з 2020 року в Британії. Факти виграшів реальні, хоча не всі британці ставляться до такої тенденції позитивно, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Independent.

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Що потрібно для участі в розіграші?

Онлайн-участь у розіграші починається від ставки в 10 фунтів (приблизно 570 гривень). Учасникам також пропонують заплатити 25 фунтів стерлінгів за 40 заявок, 50 фунтів стерлінгів за 85 або 150 фунтів стерлінгів за 320 заявок. Коли лотерея завершується, переможець отримує будинок і 250 тисяч фунтів готівкою для облаштування житла.

Такі лотереї стали дуже популярними, і вже багато британців взяло в них участь. Але ця популярність вказує на сумну картину: головний приз у Британії вже не мільйони в Національній лотереї, а можливість виграти житло. Для багатьох молодих людей можливість виграти будинок здається реалістичнішою, ніж заробити на нього.



Молодь часто бере участь у лотереях / Фото Omaze

Наприклад, в одній із лотерей компанія розігрувала георгіанський будинок недалеко від історичного міста Батт. Він вміщував шість спалень, три ванні кімнати, а також до власності належав доглянутий сад із приватним доступом до річки. В іншому розіграші призом був вікторіанський будинок у самому Лондоні.

Загалом у 2024 році компанія провела 13 розіграшів, а вартість призової нерухомості перевищила 40 мільйонів фунтів.

Що британці думають про квартирні лотереї?

Генрі, 28-річний музичний публіцист, розповідає, що за останні три роки витратив на участь у лотереях 500 фунтів. Він бере участь у розіграшах кожні шість місяців, витрачаючи від 50 до 75 фунтів. Чоловік хоче виграти будинок, бо його фінансове становище є не найкращим, а тому купити житло він не може.

Іноді мені здається, що мої шанси виграти через Omaze кращі, ніж купити щось у Лондоні. Я просто думаю: "Нащо мені це все, я просто витрачу 100 фунтів, щоб виграти цей будинок за чотири мільйони – можливо, він усе вирішить",

– поділився британець.

Зараз середній вік покупця першого житла у Великій Британії становить 33 роки, а в Лондоні – 36 років. Дорога не тільки купівля, але й оренда, що не дає можливості людям заощадити.

Omaze – не єдина компанія, яка проводить такі розіграші. Інша компанія, Raffle House, працює за подібною схемою. Експерти з нерухомості вважають, що ситуація з розіграшами насправді плачевна, бо може вийти з-під контролю. Через популярність лотерей шахраї можуть зацікавитися цією сферою, копіювати моделі компаній і створювати незаконні, обдурюючи учасників.

Ще однією проблемою є те, що багато людей стають залежними від таких розіграшів, як від азартних ігор. Вони постійно купують лотерейки, витрачаючи на це сотні чи навіть тисячі фунтів.