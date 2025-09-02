У Великій Британії на продаж виставили невеликий будинок, який у мережі вже встигли охрестити "шикарним сараєм". Попри таке прізвисько, будинок коштує 225 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 10 мільйонів гривень).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Як у радянські часи, але краще: Німеччина повертається до будівництва панельок

Як виглядає житло?

Житло розташоване на території закритого житлового комплексу. Усередині – білий мінімалістичний інтер'єр, нова кухня та навіть невеликий приватний сад. За словами продавців, об'єкт ідеально підійде для тих, хто купує перше житло або хоче зменшити житлову площу.

Втім, користувачі Reddit помітили головний недолік – будинок фактично стоїть посеред парковки, що одразу зіпсувало враження від красивих фото інтер'єру.

Реакція користувачів мережі

Будинок одразу ж спричинив неоднозначну реакцію мережі. Ось, які коментарі залишали люди:

"Єдина перевага – можна перестрибнути через задній паркан і за кілька хвилин опинитися у торговому центрі Savacentre чи в IKEA".

"Можна проводити половину життя в IKEA, бо меблі все одно не помістяться в такий сарай".

Окрім розташування, користувачів обурила й сама організація простору. У спальні майже немає природного світла, вікна – крихітні, а санвузол розташований на першому поверсі. Дехто навіть засумнівався, чи можна там вільно стояти в повний зріст.

Як виглядає житло / Фото Daily Mail

Попри хвилю обурення, знайшлися й ті, хто став на захист об'єкта. Дехто зазначив, що будинок виглядав би привабливо як дачний котедж у мальовничій місцевості. Проблема, на їхню думку, лише в завищеній вартості.

Рієлтори ж продовжують наполягати на перевагах – за їх словами, житло розташоване у зручному районі з гарним транспортним сполученням: поблизу є залізнична станція та автомагістраль.

Раніше ми писали, що варто уникати яскравих кольорів на кухні, адже вони можуть знизити шанси на продаж житла. Краще обирати нейтральні відтінки.