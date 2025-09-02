В Великобритании на продажу выставили небольшой дом, который в сети уже успели окрестить "шикарным сараем". Несмотря на такое прозвище, дом стоит 225 тысяч фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов гривен).

Как выглядит жилье?

Жилье расположено на территории закрытого жилого комплекса. Внутри – белый минималистичный интерьер, новая кухня и даже небольшой частный сад. По словам продавцов, объект идеально подойдет для тех, кто покупает первое жилье или хочет уменьшить жилую площадь.

Впрочем, пользователи Reddit заметили главный недостаток – дом фактически стоит посреди парковки, что сразу испортило впечатление от красивых фото интерьера.

Реакция пользователей сети

Дом сразу же вызвал неоднозначную реакцию сети. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Единственное преимущество – можно перепрыгнуть через задний забор и за несколько минут оказаться в торговом центре Savacentre или в IKEA".

"Можно проводить половину жизни в IKEA, потому что мебель все равно не поместится в такой сарай".

Кроме расположения, пользователей возмутила и сама организация пространства. В спальне почти нет естественного света, окна – крошечные, а санузел расположен на первом этаже. Некоторые даже усомнились, можно ли там свободно стоять в полный рост.

Как выглядит жилье / Фото Daily Mail

Несмотря на волну возмущения, нашлись и те, кто встал на защиту объекта. Некоторые отметили, что дом выглядел бы привлекательно как дачный коттедж в живописной местности. Проблема, по их мнению, лишь в завышенной стоимости.

Риэлторы же продолжают настаивать на преимуществах – по их словам, жилье расположено в удобном районе с хорошим транспортным сообщением: поблизости есть железнодорожная станция и автомагистраль.

