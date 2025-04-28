З органом та цвинтарем: у Британії будівлю давньої церкви продають під житловий будинок

У Великій Британії на продаж виставили будівлю давньої церкви. Очікується, що її переобладнають під житловий будинок.

Про продаж історичної церкви інформує агентство нерухомості Lodge & Thomas, яке цитує 24 Канал.

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У Британії продають церкву

У селі Еджкумб, що у графстві Корнуолл, продають церкву, яку можна переобладнати на житлове приміщення. Ціна – 195 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 10,8 мільйона гривень.

Церкву методистів побудували ще у 1885 році. Вона розташована на двох поверхах. На першому поверсі є кімната недільної школи, кухня, молитовна кімната і котельня, на другому – головний вхід, а також місце для богослужінь.

На горищі є хори та орган. На вулиці стоїть кам'яна прибудова стайні, в якій облаштували туалет. Позаду церкви розташований цвинтар.

Будівля внесена до списку пам'яток архітектури II категорії.

Такий вигляд має історична церква, яку продають під будинок: Фото Lodge & Thomas

Будівлю рекомендують перетворити на житло

У рекомендаціях йдеться про те, що оптимальним варіантом було б змінити призначення приміщення на житлове.

Майбутніх власників закликають підтримати принцип делікатної реставрації будівлі. Зокрема, ретельно продумати взаємозв'язок між цвинтарем і житловим будинком. Також просять забезпечити достатнього простору для особистого користування, однак не нагромаджувати різноманітні речі на подвір'ї будівлі, яка є пам'яткою архітектури.

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