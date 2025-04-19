Детально про найамбітніший проєкт іспанського архітектора Антоніо Ґауді розповідає 24 Канал.

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Історія храму, який став візитівкою Барселони

Будівництво храму розпочалося ще в 1882 році за проєктом архітектора Франсіско дель Вільяра. Однак через рік його місце зайняв легендарний Антоніо Ґауді, який відчутно змінив задум свого попередника.

На початку будівництва Ґауді керувався класичними принципами, але дуже швидко відмовився від традиційних канонів, щоб створити щось абсолютно нове і унікальне. Ґауді напрацював проєкт таким чином, щоб кожен елемент не тільки виглядав органічно, але і мав глибоке символічне значення.

Архітектор присвятив храму останні 43 роки свого життя, а після його смерті у 1926 році над проєктом продовжили працювати інші архітектори.

Процес будівництва цього архітектурного шедевра вважають одним із найтриваліших. Через громадянську війну в Іспанії, нестачу фінансування та складність самого проєкту храм будували дуже повільно. Лише у 21 столітті завдяки новим технологіям та цифровим проєктуванням роботи значно пришвидшилися.



Дзвіниця, присвячена апостолу Варнаві, була єдиною, яку Ґауді бачив закінченою / Фото sagradafamilia.org

Спершу будівлю планували завершити до 100-річчя смерті Ґауді, однак через пандемію коронавірусу цей термін перенесли. Основні роботи мають намір таки завершити до 2026 року, однак оздоблювальні триватимуть до 2020 – 2032 років.

Варто зауважити, що ще за життя Ґауді не поспішав завершити церкву та навіть жартував: "Мій замовник не поспішає", маючи на увазі Бога.

Попри незавершеність, базиліку внесли до Світової спадщини ЮНЕСКО.



До середини 20 століття будівництво велося з використанням дерев'яних риштувань / Фото sagradafamilia.org

Що відомо про структуру самого храму

Архітектура храму поєднує готику та модерн, має елементи, натхненні природою: колони схожі на дерева, а вітражі створюють неймовірну гру світла всередині.

Храм має 18 веж, які присвячені Ісусу Христу, Діві Марії, 12 апостолам та 4 євангелістам. Найвища вежа сягне 172,5 метра, і стане найвищою релігійною спорудою у Європі.

Церква – популярна туристична локація

Сьогодні Саґрада де Фамілія – одна з найпопулярніших туристичних локацій у світі. Щороку храм відвідують понад 2,5 мільйона людей. Саме за гроші з продажу квитків, а також пожертви благодійників і будують храм.

Який вигляд має Храм Святого Сімейства в Барселоні: Фото sagradafamilia.org

Цікаві факти про храм

Під час роботи над проєктом храму Антоніо Ґауді почав вести аскетичний спосіб життя і дотримувався суворого посту, через що одного разу ледь не помер.

Антоніо Ґауді похований усередині храму – у крипті Діви Марії, яка розташована під вівтарем. Архітектор помер в лікарні після того, як його збив трамвай.

Відомий британський письменник Джордж Орвелл згадував церкву у своєму автобіографічному творі "Данина Каталонії" і вважав споруду "найогиднішою будівлею в усьому світі".

У базиліці Саґрада Фамілія відбуваються події популярного роману Дена Брауна "Джерело".

Головні брами фасаду Страстей Христових прикрашено цитатами з Біблії кількома мовами, зокрема й українською.

Важливо! Нещодавно Ватикан розпочав процес, який може завершитися проголошенням архітектора Антоніо Ґауді святим. 14 квітня 2025 року Ватикан повідомив, що Папа Франциск видав декрет про надання статусу "високоповажного слуги Божого" народженому в Каталонії архітектору. Це є першим кроком до формальної канонізації у Католицькій церкві.