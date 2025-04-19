Подробно о самом амбициозном проекте испанского архитектора Антонио Гауди рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В Барселоне жители дома могут запретить соседям сдавать квартиру в аренду туристам

История храма, который стал визитной карточкой Барселоны

Строительство храма началось еще в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Однако через год его место занял легендарный Антонио Гауди, который ощутимо изменил замысел своего предшественника.

В начале строительства Гауди руководствовался классическими принципами, но очень быстро отказался от традиционных канонов, чтобы создать что-то совершенно новое и уникальное. Гауди наработал проект таким образом, чтобы каждый элемент не только выглядел органично, но и имел глубокое символическое значение.

Архитектор посвятил храму последние 43 года своей жизни, а после его смерти в 1926 году над проектом продолжили работать другие архитекторы.

Процесс строительства этого архитектурного шедевра считают одним из самых длительных. Из-за гражданской войны в Испании, недостаток финансирования и сложность самого проекта храм строили очень медленно. Только в 21 веке благодаря новым технологиям и цифровым проектированием работы значительно ускорились.



Колокольня, посвященная апостолу Варнаве, была единственной, которую Гауди видел законченной / Фото sagradafamilia.org

Сначала здание планировали завершить к 100-летию смерти Гауди, однако из-за пандемии коронавируса этот срок перенесли. Основные работы намерены таки завершить до 2026 года, однако отделочные будут продолжаться до 2020 – 2032 годов.

Стоит заметить, что еще при жизни Гауди не спешил завершить церковь и даже шутил: "Мой заказчик не спешит", имея в виду Бога.

Несмотря на незавершенность, базилику внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



До середины 20 века строительство велось с использованием деревянных лесов / Фото sagradafamilia.org

Что известно о структуре самого храма

Архитектура храма сочетает готику и модерн, имеет элементы, вдохновленные природой: колонны похожи на деревья, а витражи создают невероятную игру света внутри.

Храм имеет 18 башен, посвященных Иисусу Христу, Деве Марии, 12 апостолам и 4 евангелистам. Самая высокая башня достигнет 172,5 метра, и станет самым высоким религиозным сооружением в Европе.

Церковь – популярная туристическая локация

Сегодня Саграда де Фамилия – одна из самых популярных туристических локаций в мире. Ежегодно храм посещают более 2,5 миллиона человек. Именно за деньги с продажи билетов, а также пожертвования благотворителей и строят храм.

Как выглядит Храм Святого Семейства в Барселоне: Фото sagradafamilia.org

Интересные факты о храме

Во время работы над проектом храма Антонио Гауди начал вести аскетический образ жизни и придерживался строгого поста, из-за чего однажды едва не умер.

Антонио Гауди похоронен внутри храма – в крипте Девы Марии, которая расположена под алтарем. Архитектор умер в больнице после того, как его сбил трамвай.

Известный британский писатель Джордж Оруэлл упоминал церковь в своем автобиографическом произведении "Дань Каталонии" и считал сооружение "самым отвратительным зданием во всем мире".

В базилике Саграда Фамилия происходят события популярного романа Дэна Брауна "Источник".

Главные ворота фасада Страстей Христовых украшены цитатами из Библии на нескольких языках, в том числе и на украинском.

Важно! Недавно Ватикан начал процесс, который может завершиться провозглашением архитектора Антонио Гауди святым. 14 апреля 2025 года Ватикан сообщил, что Папа Франциск издал декрет о предоставлении статуса "достопочтенного слуги Божьего" рожденному в Каталонии архитектору. Это является первым шагом к формальной канонизации в Католической церкви.