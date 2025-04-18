Движение за канонизацию каталонского архитектора длится уже более 30 лет, но недавно в этом деле произошел существенный сдвиг. 14 апреля Ватикан сообщил, что Папа Франциск издал декрет о предоставлении статуса Гауди "достопочтенного слуги Божьего" – а это первый шаг к формальной канонизации в Католической церкви. Какие самые известные творения архитектора и чем особый его стиль – рассказывает 24 Канал.

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Саграда Фамилия

Вид на Храм Святого Семейства в Барселоне / Фото Alamy

Самым большим шедевром Гауди, безусловно, считают Храм Святого Семейства. Проект здания настолько сложный, что его начали возводить еще в 1882 году и активно строят по сей день. Основные работы планируют завершить в 2026 году, а отделочные – будут продолжаться еще до 2020 – 2032 годов.

Через проект Саграда Фамилии Гауди хотел наглядно передать главные исторические события из Библии. Он задумал 18 башенпо одной для 12 апостолов, четыре для евангелистов, одну для Богородицы и одну для Иисуса.

Собор Святого Семейства бросает вызов всей религиозной архитектуре. Абстрактный фасад с башнями, тянущимися к небу, вызвал много критики. Это сочетание испанской готики, каталонского модернизма и модерна.

Интерьер Саграда Фамилии / Фото Alamy

Хотя фасад уже ошеломляет, он не может приготовить посетителей к тому, что они увидят внутри. Благодаря калейдоскопическому потолку поздно вечером, когда лучи солнца пробиваются сквозь витражи, Храм Святого Семейства становится будто неземным.

Дом Бальо

Дом Бальо, или по-народному Дом костей / Фото Wikimedia Commons

Натуралист до глубины души Антонио Гауди говорил: "В природе нет прямых линий и острых углов. Поэтому в зданиях не должно их быть". Нигде эта философия дизайна не является такой очевидной, как в его Доме Бальо.

Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ Барселоны и одна из самых известных работ архитектора. Фасад архитектурного чуда спроектирован так, как будто он сделан из черепов и костей. Коренные жители города называют его Casa dels Ossos (Дом костей), мол, округлые балконы – это череп, а опорные столбы – кости.

Эту архитектурную достопримечательность Антонио Гауди создавал не с нуля, а перепланировал имеющийся дом по заказу богатого аристократа Хосепа Бальо. Экстерьер имеет разноцветную мозаику, выполненную из битой керамической плитки. Окна неправильной формы и разного размера здесь не просто так – это гениальный способ обеспечить равномерное освещение в каждой комнате дома.

Причудливые архитектурные детали в интерьере и экстерьере / Фото Wikimedia Commons

Арочная крыша, что своей формой напоминает спину дракона и мансардные окна, похожие на панцири черепах делают этот дом воплощением мира сказок. С террасы на крыше, украшенной четырьмя дымоходами, открывается частичный вид на Храм Святого Семейства. Ночью Дом Бальо освещается, и его стоит увидеть еще и в таком амплуа.

Дом Мила

Дом Мила, или по-народному Каменный карьер / Фото Shutterstock

Это второе здание на оживленном проспекте Грасия, которое заказали у Антонио Гауди в начале 20 века. Сначала его задумали создать как посвящение Деве Марии, но заказчик решил, что будущий шедевр слишком авангардный, и это было бы немного рискованно.

Внешне Дом Мила напоминает огромную пещеру, а местные жители называют его La Pedrera (Каменный карьер). Ассоциации и неофициальные названия не случайны, ведь фасад состоит из 6000 каменных блоков, украшением которых являются балконы из кованого железа в форме пещер.

Атриум Дома Мила / Фото Shutterstock

Интерьер также имеет признаки неповторимого стиля Гауди с его прохладными внутренними двориками, изысканными потолками и волнистыми коврами. Однако наиболее впечатляющей частью дома является терраса на крыше, что имеет вид музея под открытым небом. Даже вентиляционные башни напоминают абстрактные скульптуры.

Парк Гуэль

Вид на Парк Гуэль / Фото Shutterstock

По идее, Парк Гуэль должен был стать элитным центром для богачей. Он состоял бы из 60 участков, окруженных ландшафтным садом в стиле Гауди, с видом на столицу Каталонии.

Однако удалось возвести только два дома, один из которых стал резиденцией самого архитектора. Он расположен у одного из входов в парк Гуэль, содержит коллекцию причудливой мебели и предметов, которые также создал Гауди.

Центральная площадь / Фото Shutterstock

Особенностью парка является культовый дракон, покрытый мозаикой, что на самом деле является не только причудливым декором, а выполняет важную функцию – сбора дождевой воды. Под главной площадью расположен "Зал ста колонн", где на самом деле реализовали 85 колонн, которые являются ее основой.

Дом Висенс

Этот архитектурный шедевр построили в 1880-х годах, на раннем этапе карьеры Гауди. Его считают первым шагом художника к модернизму.

Дом Висенс – первый шаг Гауди к модернизму / Фото Shutterstock

Антонио Гауди проектировал этот дом как летнюю резиденцию по заказу Мануэля Висенса. Там он с семьей планировал прятаться от духоты и суеты Барселоны.

Фасад дома поражает обилием цветной плитки, а украшает она экстерьер отчасти потому, что Висенс был известным производителем плитки. Летняя резиденция, так сказать, выполняла роль рекламы его продукции.

Интерьерные детали Дома Висенс / Фото Shutterstock

Смесь радужных оттенков, угловатый внешний вид и мавританские гвоздики, деликатно вплетенные в архитектурный стиль, вместе указывали на будущего гения. Взяться за такой крупный заказ после окончания учебы было рискованно, но результат превзошел ожидания.