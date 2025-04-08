В найденном склепе удалось побывать журналистам Общественного. Что о нем удалось узнать, рассказывает 24 Канал.

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Как нашли склеп въездной башни замка

Руководитель археологической экспедиции Игорь Креховецкий исследует въездную башню Галицкого замка с 2022 года. Склеп нашли с помощью видеокамеры в июне 2023 года. Археологи смогли раскопать вход в него. Расположенное помещение на глубине 6 метров под землей, хотя когда-то было над землей.

Сначала исследовали южную часть, далее дошли до пола первого этажа башни. Зачищая его, наткнулись на вентиляционный канал. Туда опустили камеру и увидели, что под полом первого этажа есть большое помещение – 10 на 4 метра.

Здесь где-то 300 лет не ступала нога человека. Хотя сейчас исследуем, сколько точно, но пока у нас такая рабочая версия,

– отметил Игорь Креховецкий.

Склеп и подземные ходы в монастырь

По словам ученого Института украиноведения имени Крипякевича НАН Украины Юрия Лукомского, это – один из шести склепов башни. Его использовали как оборонительное сооружение и каземат для хранения оружия, а еще сокровищницу для драгоценностей, книг, важной документации. Был период, когда склеп был тюрьмой.

Башня – огромная, 22 на 16 метров. Она больше некоторых галицких княжеских церквей. Это – мощное оборонительное сооружение, которое имеет стены толщиной 2,5 – 3 метра,

– рассказал Юрий Лукомский.

Как сообщил архитектор-археолог, под землей мог быть ход, так называемая потерна (тоннель). По нему защитники замка имели возможность эвакуироваться, если была такая необходимость. Тоннель должен был бы выводить к тогдашнему Доминиканскому монастырю.



Археологам раскопали вход в цокольное помещение въездной башни Галицкого замка / Фото Суспільного

Что удалось выяснить о склепе

Склеп имеет шесть бойниц, по два окна, вентиляционные отверстия, а также подземный ход. Игорь Креховецкий отметил, что в цокольном помещении есть следы окон-бойниц, замурованных примерно в конце 17 века.

Самое интересное, что здесь при построении замка, в частности, въездной башни, использовали известняковые блоки. На стене можно увидеть целый ряд. Из таких блоков на наших землях строили княжеские церкви и монастыри в 11 – 13 веках,

– добавил руководитель экспедиции.

В склепе археологи нашли медные монеты 16 – 17 веков, бронзовый перстень того же времени, а также фрагменты стеклянных сосудов.

Юрий Лукомский отметил, что помещение сохранилось в аутентичном состоянии. Оно требует стабилизационных мероприятий, чтобы можно было показывать его туристам.

Что будет дальше

Археологи продолжат исследования на этом участке в мае 2025 года. Об этом сообщил гендиректор национального заповедника "Древний Галич" Владимир Олейник. В планах – привлечь грантовые деньги, чтобы укрепить своды и открыть помещение для посетителей. Также хотят проводить индивидуальные экскурсии, чтобы выручить деньги на развитие замка или археологические раскопки.

Игорь Креховецкий добавил, что в планах археологов – исследования вероятных подземных помещений с помощью георадара.

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