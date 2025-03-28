О проекте и его результатах Общественному, которое цитирует 24 Канал, рассказала lead-архитектор проекта RE:Ukraine Villages Виталина Гошовская.

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Как исследуют украинские села

По словам Виталины Гошовской, RE:Ukraine Villages – проект, направлен на сохранение культурного наследия сел Украины. Команда изучает особенности архитектуры частных домов, которые построили в течение последних 100 лет, а потом представляет эти находки в диджитал-формате.

Все исследования проходят в 2 этапа. Сначала волонтеры проекта мониторят контекст из онлайн-источников – изучают исторические предпосылки и влияние географических и этнографических факторов на развитие архитектуры региона. Далее общаются с историками, формируют список сел, куда поедут с экспедицией.

Затем исследователи получают пропуска и едут изучать архитектуру украинских сел.

Во время экспедиций делают фото, общаются с местными, собирают информацию. Все сделанные фотографии волонтеры загружают на гугл-диск,

– отметила архитектор.

Позже их изучает команда RE:Ukraine Villages и использует для работы над онлайн-конструктором.



Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages дома из Ровенской области / Скриншот из онлайн-конструктора

Напомним, жительница Тернопольской области Надежда Куца создала сказочное пространство возле своего дома, используя бетонные композиции. Первой завершенной работой стала декоративная ограда, а теперь двор украшают различные скульптуры с растительными мотивами.

Результаты экспедиций в Ровенскую область

Архитекторы balbek bureau исследовали 25 сел Ровенской области. Они выяснили, что чаще всего дома красят в белый, голубой, желтый, зеленый и терракотовый цвета, окна – в основном голубые.

Дома декорируют цветными элементами в различных комбинациях. На стенах и углах чаще всего встречаются декоративные ромбы, изображения растений, сердечки. Распространены также элементы из зеркала. Веранды в Ровенской области преимущественно двускатные и размещены по центру фасада. "Эта богато украшенная часть дома служит его своеобразным лицом, порой превосходя остальные дома в отделке", – заметила Виталина Гошовская.

Архитектор считает, что богатство декоративных элементов на домах – одна из главных особенностей Ровенской области.

Дома в селах Ровенской области: Фото RE:Ukraine Villages

Популярный там и декор из металлических пластин и листов. В местных домах можно увидеть декорированные металлические дымоходы, изящные водосточные трубы, а также резную металлическую отделку периметра фронтонов.

"В Ровенской области встречаются и деревянные дома, и каменные с комбинацией из кирпича, ракушняка, песчаника, и мазанки. Все эти дома являются носителями дизайн-кода области, который было важно исследовать и зафиксировать", – подытожила архитектор.

Партнером исследования сел Ровенской области и Волыни стала платформа "Алгоритм действий".