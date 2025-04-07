Соответствующие изменения в Барселоне начали действовать с 3 апреля 2025 года. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Новые правила аренды в Барселоне

Жители многоквартирных домов в Барселоне теперь имеют законное право запрещать туристическую аренду в своем подъезде. Такие изменения предусмотрены в решении Верховного суда Испании, который утвердил новую юридическую доктрину. Это дополнение к Закону о горизонтальной собственности – часть масштабной стратегии городских властей.

Согласно новым правилам, запрет на сдачу квартиры в аренду для туристов может быть принят простым большинством голосов. Речь идет о том, что по меньшей мере 3 из 5 совладельцев должны поддержать такую инициативу.

В Барселоне хотят полностью избавиться от туристических апартаментов в течение следующих 5 лет. Ожидается, что это даст возможность уменьшить давление на жилищный рынок и повысить комфорт жизни местных жителей.

Заметим, изменения касаются только новых объектов недвижимости. То есть квартиры, которые сдавали в туристическую аренду до 3 апреля, не требуют повторного согласования.



В Барселоне начали действовать новые правила аренды жилья для туристов / Фото Depositphotos

Цены на аренду жилья в Испании

По данным портала Numbeo, по состоянию на начало апреля, аренда однокомнатной квартиры в центре города в Испании в среднем составляет 923,28 евро, однако можно найти жилье как за 600 евро, так и за 1 500. За пределами центра за однокомнатное жилье в месяц придется выложить в среднем 713,76 евро. Цены колеблются от 450 до 1 033,87 евро.