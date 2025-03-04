Нерухомість під Києвом: що можна купити до 10 тисяч доларів

На Київщині можна купити будинки за 10 тисяч доларів і навіть менше. Це далеко не елітна нерухомість, однак зі землею та часто комунікаціями.

Які саме будинки можна купити під столицею за кілька тисяч доларів, 24 Канал розповідає з посиланням на Мінфін.

Читайте також Скільки коштують квартири на вторинці та у новобудовах Києва: актуальні ціни за районами

Недорогі будинки біля Києва

На майданчиках з купівлі-продажу житла збільшилася кількість оголошень про продаж дешевих будинків, розташованих на відстані 40 – 100 кілометрів від Києва. Частину з них продають спадкоємці, іншу – власники, які виїхали після повномасштабного вторгнення Росії за кордон.

На профільних сайтах можна знайти оголошення з цінами у 10 тисяч доларів та нижчими.

Наприклад, за 3 тисячі продають будинок площею 52 квадратних метри на ділянці 12 соток у селі Рогозів Бориспільського району (54 кілометрів від Києва). Дім треба ремонтувати.



Будинок на Київщині, який продають за 3 тисячі доларів / Фото з порталу DIM.RIA

У селі Дрозди Білоцерківського району за 4 тисячі доларів пропонують дім площею 52 квадратних метри на ділянці 25 соток із садом. Однак там немає ані газу, ані води, будинок також потрібно ремонтувати.

пропонують дім площею 52 квадратних метри на ділянці 25 соток із садом. Однак там немає ані газу, ані води, будинок також потрібно ремонтувати. У селі Синиця Богуславського району на продаж за 4,5 тисячі доларів виставили будинок площею 50 квадратів на ділянці 52 сотки. Там 3 кімнати, є газ, можна підключити воду. За стільки ж можна купити будинок на 40 квадратів та ділянку 7,5 сотки у селі Великополовецьке біля Сквири.

виставили будинок площею 50 квадратів на ділянці 52 сотки. Там 3 кімнати, є газ, можна підключити воду. За стільки ж можна купити будинок на 40 квадратів та ділянку 7,5 сотки у селі Великополовецьке біля Сквири. За 5 тисяч доларів можна стати власником будинку на 35 квадратів у селі Острійки Білоцерківського району. Є ділянка – 32 сотки.

можна стати власником будинку на 35 квадратів у селі Острійки Білоцерківського району. Є ділянка – 32 сотки. 8 тисяч доларів коштує дім на 22 квадрати із ділянкою 9,2 сотки у селі Велика Димерка Броварського району (30 кілометрів від Києва). Там можна підключити газ, у дворі є свердловина на воду.

коштує дім на 22 квадрати із ділянкою 9,2 сотки у селі Велика Димерка Броварського району (30 кілометрів від Києва). Там можна підключити газ, у дворі є свердловина на воду. У селі Черепин (біля Тетієва) за 10 тисяч доларів продають будинок на 70 квадратних метрів із ділянкою 40 соток. Є газ та санвузол у будинку. Ба більше, у домі є меблі та побутова техніка. За таку ж суму пропонують будинок у селі Тадіївка площею 60 квадратів на ділянці 45 соток. Дім має всі комунікації, вихід до річки, сад.



Будинок під Києвом, який продають за 10 тисяч доларів / Фото OLX

Більшість з дешевих будинків – старі, їх потрібно ремонтувати, не скрізь є комунікації. Однак майже всюди з будинками продають і земельну ділянку.

Плюси та мінуси купівлі бюджетного будинку в селі

Столична рієлторка Ірина Луханіна в коментарі виданню розповіла, що старі будинки у Київській області продають за ціною землі, а то й дешевше.

За 40 кілометрів від Києва "гола" ділянка під забудову у 25 соток коштує приблизно 8 − 10 тисяч доларів,

– зазначила рієлторка.

За її словами, будинок на ділянці, навіть якщо він старий, має свої переваги:

невеликий бюджет;

наявність адреси – у майбутньому можна оформити не як нове будівництво, а як реконструкцію, що заощадить час та гроші;

наявність комунікацій або можливість швидко підключити їх;

старі будинки, які продають, розташовані у вже забудованих і заселених мікрорайонах.

Серед мінусів придбання старого будинку, якщо покупець не планує в ньому жити або здавати в оренду, а хоче будувати на цій ділянці новий – додаткове оподаткування.