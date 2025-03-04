Нерухомість під Києвом: що можна купити до 10 тисяч доларів
- На Київщині можна купити недорогі будинки за ціною від 3 до 10 тисяч доларів.
- Вони переважно потребують ремонту, але мають земельні ділянки та іноді комунікації.
На Київщині можна купити будинки за 10 тисяч доларів і навіть менше. Це далеко не елітна нерухомість, однак зі землею та часто комунікаціями.
Які саме будинки можна купити під столицею за кілька тисяч доларів, 24 Канал розповідає з посиланням на Мінфін.
Читайте також Скільки коштують квартири на вторинці та у новобудовах Києва: актуальні ціни за районами
Недорогі будинки біля Києва
На майданчиках з купівлі-продажу житла збільшилася кількість оголошень про продаж дешевих будинків, розташованих на відстані 40 – 100 кілометрів від Києва. Частину з них продають спадкоємці, іншу – власники, які виїхали після повномасштабного вторгнення Росії за кордон.
На профільних сайтах можна знайти оголошення з цінами у 10 тисяч доларів та нижчими.
- Наприклад, за 3 тисячі продають будинок площею 52 квадратних метри на ділянці 12 соток у селі Рогозів Бориспільського району (54 кілометрів від Києва). Дім треба ремонтувати.
Будинок на Київщині, який продають за 3 тисячі доларів / Фото з порталу DIM.RIA
- У селі Дрозди Білоцерківського району за 4 тисячі доларів пропонують дім площею 52 квадратних метри на ділянці 25 соток із садом. Однак там немає ані газу, ані води, будинок також потрібно ремонтувати.
- У селі Синиця Богуславського району на продаж за 4,5 тисячі доларів виставили будинок площею 50 квадратів на ділянці 52 сотки. Там 3 кімнати, є газ, можна підключити воду. За стільки ж можна купити будинок на 40 квадратів та ділянку 7,5 сотки у селі Великополовецьке біля Сквири.
- За 5 тисяч доларів можна стати власником будинку на 35 квадратів у селі Острійки Білоцерківського району. Є ділянка – 32 сотки.
- 8 тисяч доларів коштує дім на 22 квадрати із ділянкою 9,2 сотки у селі Велика Димерка Броварського району (30 кілометрів від Києва). Там можна підключити газ, у дворі є свердловина на воду.
- У селі Черепин (біля Тетієва) за 10 тисяч доларів продають будинок на 70 квадратних метрів із ділянкою 40 соток. Є газ та санвузол у будинку. Ба більше, у домі є меблі та побутова техніка. За таку ж суму пропонують будинок у селі Тадіївка площею 60 квадратів на ділянці 45 соток. Дім має всі комунікації, вихід до річки, сад.
Будинок під Києвом, який продають за 10 тисяч доларів / Фото OLX
Більшість з дешевих будинків – старі, їх потрібно ремонтувати, не скрізь є комунікації. Однак майже всюди з будинками продають і земельну ділянку.
Плюси та мінуси купівлі бюджетного будинку в селі
Столична рієлторка Ірина Луханіна в коментарі виданню розповіла, що старі будинки у Київській області продають за ціною землі, а то й дешевше.
За 40 кілометрів від Києва "гола" ділянка під забудову у 25 соток коштує приблизно 8 − 10 тисяч доларів,
– зазначила рієлторка.
За її словами, будинок на ділянці, навіть якщо він старий, має свої переваги:
- невеликий бюджет;
- наявність адреси – у майбутньому можна оформити не як нове будівництво, а як реконструкцію, що заощадить час та гроші;
- наявність комунікацій або можливість швидко підключити їх;
- старі будинки, які продають, розташовані у вже забудованих і заселених мікрорайонах.
Серед мінусів придбання старого будинку, якщо покупець не планує в ньому жити або здавати в оренду, а хоче будувати на цій ділянці новий – додаткове оподаткування.