Моторошний модернізм: 8 будинків, які могли б бути у трилері

Модерністська архітектура дедалі частіше стає героєм трилерів – її холодна геометрія, скло та бетон створюють атмосферу напруги краще, ніж старовинні особняки. Ці будівлі з чіткими лініями та мінімалістичним інтер'єром часто розташовані серед дикої природи або на безлюдних узбережжях, підкреслюючи самотність своїх мешканців.

Модернізм у кіно та серіалах поступово витісняє готику. Замість скрипучих сходів і тьмяних шпилів глядачі бачать бетон, скло й відкриті простори, що викликають не менше тривоги, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

High Sunderland, Велика Британія – Loader Monteith

Один із найвідоміших модерністських будинків Шотландії, спроєктований Пітером Вомерслі у 1957 році, був відновлений студією Loader Monteith після серйозних пошкоджень. Попри оновлені технології, архітектори зберегли дух середини 20 століття та зробили простір стриманим, і водночас вразливим перед природою.

High Sunderland / Фото Dezeen

Прозорі скляні фасади та відкритий план створюють ефект повної видимості – мешканець тут завжди "на сцені", що часто небезпечно і викликає відчуття тривоги.

Ghost House, Велика Британія – BPN Architects

Як вже зрозуміло з назви, архітектори мали задум втілити моторошну ідею "будинку-привида". Частково заглиблений у землю бетонний будинок у Ворикширі нагадує сучасний бункер.

Ghost House / Фото Dezeen

Його майже непомітно в ландшафті – доступ здійснюється через вузький міст над басейном. Усередині – темний бетон, мінімум декору й великі вікна, які пропускають лише обмежене світло. Цей дім ніби балансує між присутністю та відсутністю.

Woodland House, США – Altus Architecture + Design

У Міннесоті студія Altus Architecture створила одноповерховий сімейний будинок у лісі. Три з'єднані кедрові об'єми утворюють замкнену композицію, що відкривається лише в напрямку природи.

Woodland House / Фото Dezeen

Основою інтер'єру стало тепле дерево, скло та біле покриття, а за великими панорамами – безлюдні пейзажі. Поєднання спокою та ізоляції надає будівлі психологічної глибини.

Mannal House, Велика Британія – Denizen Works

Будинок на шотландському острові Тірі побудований у межах старих кам'яних стін колишнього корівника. Його фасад зі скла у формі фронтону повторює силует традиційної фермерської архітектури, але в сучасному виконанні виглядає майже нереально.

Mannal House / Фото Dezeen

Усередині простір залитий світлом і відкритий до навколишнього ландшафту, що робить його водночас притулком і спостережним пунктом.

Hundred Acre Wood, Велика Британія – Denizen Works

Ще один проєкт тієї ж студії – масивна резиденція біля озера Лох-Аве, що нагадує сучасний замок. Будівля організована навколо центрального залу з вікнами у даху, крізь які падає промінь денного світла.

Hundred Acre Wood / Фото Dezeen

Груба текстура бетону і каменю створює відчуття монументальності, а навколишній пейзаж – повної самотності. Це житло здається створеним для історій про силу, контроль і приховані емоції.

Pavilion House, Велика Британія – Norm Architects

Розташований у Саффолку, цей будинок зі сталевим каркасом і заскленими стінами демонструє скандинавську стриманість та увагу до деталей.

Pavilion House / Фото Dezeen

Архітектори прагнули до "спокою та простоти", поєднавши житлову зону з невеликою студією. Всередині – мінімалізм, природні матеріали та багато світла.

Будинок виглядає бездоганно впорядкованим, але його відкритість викликає відчуття вразливості, як у героя, що живе під постійним спостереженням.

One Folgate Street, Велика Британія – Jon Henson

Цей будинок, створений для телесеріалу BBC "The Girl Before", був спроєктований як "четвертий персонаж" історії. Його архітектура спирається на японський мінімалізм: гладкі бетонні поверхні, симетрія, контроль світла і жодних випадкових деталей.

One Folgate Street / Фото Dezeen

Простір організований навколо внутрішнього двору подвійної висоти, що створює відчуття як святилища, так і в'язниці. Будинок уособлює тему контролю й психологічної напруги – ідеальне середовище для трилеру.

Apple Tree House, Канада – ACDF Architecture

У передмісті Монреаля розташований невисокий будинок, оздоблений чорною деревиною. Його структура побудована навколо внутрішнього двору з яблунею, що додає теплоти до стриманого образу.

Apple Tree House / Фото Dezeen

Вузькі прорізи замінюють великі вікна, а простір вибудуваний так, щоб рухатися навколо дерева – символу життя посеред спокою. У цій тиші й простоті є щось тривожне: ніби за чорною поверхнею приховано більше, ніж здається.

