Жуткий моденизм: 8 домов, которые могли бы быть в триллере

Модернистская архитектура все чаще становится героем триллеров – ее холодная геометрия, стекло и бетон создают атмосферу напряжения лучше, чем старинные особняки. Эти здания с четкими линиями и минималистичным интерьером часто расположены среди дикой природы или на безлюдных побережьях, подчеркивая одиночество своих обитателей.

Модернизм в кино и сериалах постепенно вытесняет готику. Вместо скрипучих лестниц и тусклых шпилей зрители видят бетон, стекло и открытые пространства, вызывающие не меньше тревоги, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Смотрите также Ди Каприо не может продать дом в Малибу: как выглядит элитная недвижимость на берегу океана

High Sunderland, Великобритания – Loader Monteith

Один из самых известных модернистских домов Шотландии, спроектирован Питером Уомерсли в 1957 году, был восстановлен студией Loader Monteith после серьезных повреждений. Несмотря на обновленные технологии, архитекторы сохранили дух середины 20 века и сделали пространство сдержанным, и одновременно уязвимым перед природой.

High Sunderland / Фото Dezeen

Прозрачные стеклянные фасады и открытый план создают эффект полной видимости – житель здесь всегда "на сцене", что часто опасно и вызывает чувство тревоги.

Ghost House, Великобритания – BPN Architects Великобритания BPN Architects

Как уже понятно из названия, архитекторы задумали воплотить жуткую идею "дома-призрака". Частично углубленный в землю бетонный дом в Уорикшире напоминает современный бункер.

Ghost House / Фото Dezeen

Его почти незаметно в ландшафте – доступ осуществляется через узкий мост над бассейном. Внутри – темный бетон, минимум декора и большие окна, которые пропускают лишь ограниченный свет. Этот дом будто балансирует между присутствием и отсутствием.

Woodland House, США – Altus Architecture + Design

В Миннесоте студия Altus Architecture создала одноэтажный семейный дом в лесу. Три соединены кедровые объемы образуют замкнутую композицию, открывающуюся только в направлении природы.

Woodland House / Фото Dezeen

Основой интерьера стало теплое дерево, стекло и белое покрытие, а за большими панорамами – безлюдные пейзажи. Сочетание покоя и изоляции придает зданию психологической глубины.

Mannal House, Великобритания – Denizen Works

Дом на шотландском острове Тири построен в пределах старых каменных стен бывшего коровника. Его фасад из стекла в форме фронтона повторяет силуэт традиционной фермерской архитектуры, но в современном исполнении выглядит почти нереально.

Mannal House / Фото Dezeen

Внутри пространство залито светом и открыто к окружающему ландшафту, что делает его одновременно убежищем и наблюдательным пунктом.

Hundred Acre Wood, Великобритания – Denizen Works

Еще один проект той же студии – массивная резиденция у озера Лох-Аве, напоминающая современный замок. Здание организовано вокруг центрального зала с окнами в крыше, сквозь которые падает луч дневного света.

Hundred Acre Wood / Фото Dezeen

Грубая текстура бетона и камня создает ощущение монументальности, а окружающий пейзаж – полного одиночества. Это жилье кажется созданным для историй о силе, контроль и скрытые эмоции.

Pavilion House, Великобритания – Norm Architects

Расположенный в Саффолке, этот дом со стальным каркасом и застекленными стенами демонстрирует скандинавскую сдержанность и внимание к деталям.

Pavilion House / Фото Dezeen

Архитекторы стремились к "спокойствию и простоте", соединив жилую зону с небольшой студией. Внутри – минимализм, природные материалы и много света.

Дом выглядит безупречно упорядоченным, но его открытость вызывает ощущение уязвимости, как у героя, живущего под постоянным наблюдением.

One Folgate Street, Великобритания – Jon Henson

Этот дом, создан для телесериала BBC "The Girl Before", был спроектирован как "четвертый персонаж" истории. Его архитектура опирается на японский минимализм: гладкие бетонные поверхности, симметрия, контроль света и никаких случайных деталей.

One Folgate Street / Фото Dezeen

Пространство организовано вокруг внутреннего двора двойной высоты, что создает ощущение как святилища, так и тюрьмы. Дом олицетворяет тему контроля и психологического напряжения – идеальная среда для триллера.

Apple Tree House, Канада – ACDF Architecture

В пригороде Монреаля расположен невысокий дом, отделанный черной древесиной. Его структура построена вокруг внутреннего двора с яблоней, что добавляет теплоты к сдержанному образу.

Apple Tree House / Фото Dezeen

Узкие проемы заменяют большие окна, а пространство выстроено так, чтобы двигаться вокруг дерева – символа жизни посреди покоя. В этой тишине и простоте есть что-то тревожное: будто за черной поверхностью скрыто больше, чем кажется.

Как современные дизайнеры сочетают природу и модернизм?