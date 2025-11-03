Общая площадь резиденции около 260 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Как выглядит Waterhouse?

Дом состоит из трех отдельных блоков, каждый из которых имеет собственное назначение. Такая структура позволила сохранить естественную топографию участка и одновременно четко распределить функциональные зоны.

Первый блок, расположенный ближе к дороге, – это ателье. Здесь содержатся мастерская, гараж и чердак для хранения вещей.

Дом Waterhouse в лесу / Фото Alex Lesage

Центральная часть, которой дали название "Большая комната", объединяет кухню, столовую и гостиную. Благодаря панорамным окнам открывается вид на поляну и пруд. В толстой центральной стене расположен камин.

Третья часть, или "Башня", содержит гостевые спальни и домашний офис. С верхнего уровня можно выйти на крышу – террасу с видом на горы.

В чем особенность и инновационность проекта?

Фасад облицован деревянной черепицей из кедра, которая со временем приобретает естественный серый оттенок, сливаясь с цветами леса. По словам авторов проекта, главная идея Waterhouse – создать пространство, которое не доминирует над природой, а сосуществует с ней.

Интерьер дома / Фото Alex Lesage

Кедровая черепица используется не только снаружи, но и частично внутри дома. Между различными элементами образуется внутренний дворик, обшитый дубовыми панелями.

Интересно! Важной особенностью проекта является гибкая планировочная структура. Между помещениями нет жесткой последовательности, а движение жителей дома осуществляется естественно, через открытые переходы.

