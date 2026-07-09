Для ВПО купуватимуть будинки у селах: хто зможе отримати безплатне житло

Українські переселенці зможуть отримати будинок у селі без оплати за саме житло. Нову програму "Будиночки в селі" планують запустити у 2026 році.

Як ВПО отримати безплатний будинок у селі

Переселенці зможуть переїхати до сільської місцевості без оренди чи купівлі власного житла, а самі оплачуватимуть лише комунальні послуги, розповів народний депутат Павло Фролов.

За планом, місцеві громади купуватимуть приватні будинки за кошти субвенції з держбюджету. У 2026 році хочуть придбати близько 1 000 таких осель. Гранична вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень.

Як працюватиме програма для переселенців

ВПО разом із місцевою владою, волонтерами або громадськими організаціями шукає будинок. Після попередньої домовленості з власником, ВПО протягом трьох днів подає заяву до місцевої влади або через портал Пенсійного фонду України з електронним підписом. Комісія обстежує будинок і вирішує, чи доцільно його купувати. Після укладення договору ВПО має протягом 30 днів зареєструватися за новим місцем проживання. Житло надають на три роки з можливістю продовження за згодою сторін. Протягом трьох місяців після заселення працездатний член сім'ї має працевлаштуватися або стати на облік у центрі зайнятості.

Хто матиме пріоритет на безплатне житло

Перевагу у програмі матимуть вразливі категорії переселенців. Серед них – багатодітні родини, люди з інвалідністю, люди похилого віку та інші ВПО, які найбільше потребують підтримки.

Нагадаємо, раніше регіони вже спрямували майже 700 мільйонів гривень із державної субвенції на облаштування житла для ВПО. Окремо уряд обговорював проєкт програми, за якою для переселенців планують придбати 1 000 будинків у сільській місцевості.