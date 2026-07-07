Стара цегла і хвилясте скло: як у Торонто оновили будинок 1828 року

У Торонто історичний цегляний будинок перетворили на сучасне житло для молодої родини. Споруду, якій майже 200 років, відновили й доповнили хвилястою скляною прибудовою з виходом до саду.

Як 200-річний будинок у Торонто перетворили на сучасне житло

Як пише Dezeen, будинок Снайдера звели у 1828 році як цегляний фермерський будинок епохи Регентства.

Дивіться також Не замкнули двері квартири ключем: чому в Німеччині це може коштувати дорого

Колись навколо нього були пасовища та фруктові сади, а тепер це найстаріша збережена споруда Північного Торонто. З 1979 року будинок має статус архітектурної спадщини, тож реконструкцію проводили з урахуванням історичної цінності будівлі.

Проєкт виконала місцева студія Giannone Petricone Associates. Архітектори працювали з будинком площею 540 квадратних метрів: їм потрібно було зберегти характер старої споруди й водночас зробити її зручною для сучасного життя.

До роботи також долучили Джоді Кеша, фахівця зі скла у третьому поколінні, адже скляна прибудова стала одним із головних елементів оновлення.

200-річний будинок у Торонто / Фото Dezeen

Реконструкцію почали з демонтажу пізніших прибудов, які з'являлися біля будинку за майже два століття. Після цього команда посилила конструкцію, відновила зовнішню цегляну кладку, реконструювала дах, вхідні двері та ґанки. Щоб у будинку було комфортно жити, встановили високоефективні вікна, додали нову ізоляцію та вентиляцію. Зовні споруда при цьому зберегла історичний вигляд.

Інтер'єр довелося створювати заново, бо оригінальні внутрішні елементи не вдалося зберегти. У передній частині будинку архітектори залишили стримане планування з центральною залою. По боках від неї облаштували вітальню з дров'яним каміном та їдальню із дзеркальною барною стійкою.

Найпомітніша зміна з'явилася позаду будинку. Там замість старого периметра зробили хвилясту скляну стіну, яка відкриває житло до саду. Вона контрастує з історичною цегляною частиною і показує головний підхід архітекторів: будинок не лише відреставрували, а й пристосували до сучасного життя.

На стику старої споруди й нової прибудови облаштували комору, кавовий бар і вбудовану систему вентиляції. Завдяки цьому перехід між двома частинами будинку став не лише візуальним, а й практичним.

Усередині будинок доповнили центральними сходами, які ведуть із підвалу на верхній рівень. Для них використали тонкі металеві елементи та стовпи, обтягнуті шкірою. На другому поверсі архітектори також попрацювали зі стінами, балюстрадою, світлом і штукатуркою, щоб нові деталі перегукувалися зі скляною прибудовою.

Де розташований найменший замок у світі

У Гамбурзі виставили на продаж замок Геннеберґ, який називають найменшим замком у світі. Будівля має казковий вигляд і довгу історію, але постійно жити в ній не можна. Він розташований біля річки Альстер на штучному 15-метровому скелястому пагорбі. Зараз будівлю виставили на продаж за 1,1 мільйона євро.