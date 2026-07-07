Как 200-летний дом в Торонто превратили в современное жилье

Как пишет Dezeen, дом Снайдера был построен в 1828 году как кирпичный фермерский дом эпохи Регентства.

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Когда-то вокруг него были пастбища и фруктовые сады, а теперь это старейшее сохранившееся здание Северного Торонто. С 1979 года дом имеет статус архитектурного наследия, поэтому реконструкцию проводили с учетом исторической ценности здания.

Проект выполнила местная студия Giannone Petricone Associates. Архитекторы работали с домом площадью 540 квадратных метров: им нужно было сохранить характер старого здания и в то же время сделать его удобным для современной жизни.

К работе также привлекли Джоди Кеша, специалиста по стеклу в третьем поколении, ведь стеклянная пристройка стала одним из главных элементов обновления.

200-летний дом в Торонто / Фото Dezeen

Реконструкцию начали с демонтажа более поздних пристроек, которые появлялись возле дома на протяжении почти двух веков. После этого команда укрепила конструкцию, восстановила внешнюю кирпичную кладку, реконструировала крышу, входную дверь и крыльцо. Чтобы в доме было комфортно жить, установили высокоэффективные окна, добавили новую изоляцию и вентиляцию. Снаружи здание при этом сохранило исторический облик.

Интерьер пришлось создавать заново, так как оригинальные внутренние элементы сохранить не удалось. В передней части дома архитекторы оставили сдержанную планировку с центральным залом. По бокам от него обустроили гостиную с дровяным камином и столовую с зеркальной барной стойкой.

Самое заметное изменение произошло в задней части дома. Там вместо старого периметра соорудили волнистую стеклянную стену, которая открывает жилье в сад. Она контрастирует с исторической кирпичной частью и демонстрирует основной подход архитекторов: дом не только отреставрировали, но и адаптировали к современной жизни.

На стыке старого здания и новой пристройки обустроили кладовую, кофейный бар и встроенную систему вентиляции. Благодаря этому переход между двумя частями дома стал не только визуальным, но и практичным.

Внутри дом дополнили центральной лестницей, ведущей из подвала на верхний уровень. Для ее создания использовали тонкие металлические элементы и столбы, обтянутые кожей. На втором этаже архитекторы также поработали со стенами, балюстрадой, освещением и штукатуркой, чтобы новые детали перекликались со стеклянной пристройкой.

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