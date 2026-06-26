Где находится самый маленький замок в мире и почему в нём нельзя жить

Замок Геннеберг известен как самый маленький замок в мире, пишет 24 Канал.

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Как отмечается в объявлении kleinanzeigen, он расположен у реки Альстер на искусственном 15-метровом скалистом холме. Сейчас здание выставлено на продажу за 1,1 миллиона евро. Это значительно меньше, чем просили в 2024 году: тогда стоимость замка составляла 1,9 миллиона евро.

Несмотря на небольшие размеры, Геннеберг выглядит как настоящее неоготическое сооружение. В нём есть башня, часовня и рыцарский зал, а сам замок задумывался не как обычный дом, а как миниатюрная средневековая резиденция.

Замок Геннеберг / Фото Luxusmakler.de

Внутри здание занимает около 70 квадратных метров. То есть по площади оно действительно ближе к квартире, чем к большой усадьбе. В то же время терраса занимает 80 квадратных метров, а вокруг находится участок площадью около 3 000 квадратных метров. Рядом с зданием находится зеленый парк, собственный выход к воде, частный причал и дендрарий с редкими деревьями из Китая, Японии и Северной Америки.

Как выглядит замок изнутри / Фото Luxusmakler.de

Замок строился в 1884–1887 годах для Альберта Геннеберга – состоятельного землевладельца и почтового чиновника. Он хотел провести там старость, а само здание стало частью тогдашнего увлечения неоготикой и средневековой эстетикой, которое усилилось после образования Германской империи в 1871 году.

Геннеберг решил создать комплекс в виде искусственных руин. По преданию, он также хотел исполнить давнее желание своей жены – иметь собственный замок. Сооружение представляло собой уменьшенную копию древнего замка XI века в Тюрингии. Его построили в масштабе 1:4, фасад украсили гербом, а каменную кладку специально состарили – с трещинами и разломами.

После смерти основателя здание использовали как хранилище семейных архивов, а впоследствии – как место для репетиций любительского хора. В 1942 году оно перешло в собственность Гамбурга.

После войны сооружение долгое время стояло пустым и постепенно разрушалось. В конце 1980-х годов его состояние было настолько плохим, что городские власти даже рассматривали возможность сноса. В 1990 году замок выкупил частный инвестор с обязательством провести реставрацию. Позже Геннеберг получил официальный статус охраняемого объекта, а в последние годы его использовали как культурную площадку для выставок, концертов и свадебных церемоний.

Постоянно жить в замке нельзя. По документам Геннеберг оформлен как садовый домик, поэтому юридически он не считается полноценным жильем для постоянного проживания, даже если внутри есть жилая зона и джакузи.

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