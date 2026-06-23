Как старый магазин превратили в дом с садом

Как пишет Dezeen, проект получил название Corner Shop.

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Это бывший "молочный бар" в пригороде Праран, на углу улиц Мюррей и Йорк. Более века магазин был частью местной жизни: сюда заглядывали жители района, а само здание оставалось заметной точкой на улице.

В 2016 году магазин закрылся, а впоследствии в помещении некоторое время работали кафе. После этого основательница студии Kister Architects Илана Кистер решила превратить его в дом для себя и своих дочерей. Так старое коммерческое помещение стало частным трехэтажным домом.

Столетний магазин, ставший домом / Фото Питера Беннетта, Dezeen

Архитекторы не пытались полностью стереть прошлое этого места. Наоборот, они оставили фасад и бутылочно-зеленую плитку, напоминающую о бывшем магазине. Окна, выходившие на улицу, заменили стеклянным кирпичом: он пропускает свет, но в то же время обеспечивает жильцам больше уединения.

Главной частью реконструкции стал сад. Первоначальный участок магазина составлял 287 квадратных метров, но в ходе работ к нему присоединили соседний участок площадью 90 квадратных метров. Это позволило создать зелёное пространство.

Теперь старый вход ведёт не сразу в жилую часть, а во внутренний дворик с растениями. Он отделяет дом от улицы и обеспечивает уединение спальне на первом этаже.

Интерьер дома / Фото Питера Беннетта, Dezeen

Зелень в этом проекте не ограничивается двором. В доме также сделали зеленые крыши, вертикальные сады и растительные экраны. Идея была проста: из разных частей дома жильцы должны видеть растения, а не только плотную городскую застройку.

Внутри дом имеет три этажа, которые соединяют белые перфорированные стальные лестницы. Их освещают треугольные световые окна, а дуб на полу, стенах и потолке делает пространство теплее.

На втором этаже обустроили частную часть дома. Здесь расположены три спальни, ванная комната и гостиная. Деревянные панели сочетаются с коврами мхово-зеленого цвета, а большие окна от пола до потолка придают комнатам больше света и открывают вид на улицу.

Третий этаж сделали более открытым. Там разместили кухню, столовую и гостиную, которые выходят на террасу с видом на деревья и городской пейзаж Мельбурна. Рядом с домом также есть большой задний сад с зоной отдыха, террасой и бассейном.

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