Чем примечателен храм и музей Дао Мао во Вьетнаме?

Как пишет Dezeen, проект был выбран из 849 заявок с шести континентов. Всего в этом году премия назвала шестерых лауреатов в различных категориях.

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Здание привлекло внимание не только своими масштабами, но и тем, как в нем использовался материал. Для храма и музея собрали более 6 миллионов переработанных глиняных плиток из 500 домов в этом районе. Таким образом, сооружение буквально сложено из элементов местной застройки.

Проект разработали ARB Architects в сотрудничестве с художником Сюань Хинем. Храм и музей задумывались как место, связанное с местными обычаями и народной архитектурой.

Архитекторы также работали с участком максимально бережно. В центре территории они сохранили 50-летний фруктовый сад, поэтому здание не вытеснило ландшафт, а стало его частью. В проекте повторное использование материалов сочетается с бережным отношением к месту.

Храм и музей Дао Мао / Фото ARB Architects

Wienerberger Brick Awards существует с 2004 года и отмечает инновационное использование кирпича в современной архитектуре. Помимо вьетнамского храма, среди победителей 2026 года были проекты в Китае, Мексике, Барселоне и на Майорке.

Как украинская хата-мазанка победила на международном конкурсе дизайна

Украинская хата-мазанка, которая веками ассоциировалась с деревней и народной архитектурой, оказалась среди лучших дизайнерских проектов мира. Дома "Под тростниковой крышей", созданные украинской студией YOD Group, победили на престижном конкурсе Hospitality Design Awards.

Комплекс состоит из компактных домов площадью 50 квадратных метров, в которых архитекторы соединили черты традиционной украинской хаты-мазанки с современной архитектурой.