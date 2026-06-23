Як старий магазин перетворили на будинок із садом

Як пише Dezeen, проєкт отримав назву Corner Shop.

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Це колишній "молочний бар" у передмісті Праран, на розі вулиць Мюррей та Йорк. Понад століття магазин був частиною місцевого життя: сюди заходили мешканці району, а сама споруда залишалася помітною точкою на вулиці.

У 2016 році магазин закрився, а згодом у приміщенні певний час працювали кафе. Після цього засновниця студії Kister Architects Ілана Кістер вирішила перетворити його на дім для себе та своїх дочок. Так старий комерційний простір став приватним триповерховим будинком.

Сторічний магазин, що став будинком / Фото Пітера Беннетта, Dezeen

Архітектори не намагалися повністю стерти минуле цього місця. Навпаки, вони залишили фасад і пляшково-зелену плитку, яка нагадує про колишній магазин. Вікна, що виходили на вулицю, замінили скляною цеглою: вона пропускає світло, але водночас дає мешканцям більше приватності.

Головною частиною реконструкції став сад. Початкова ділянка магазину мала 287 квадратних метрів, але під час робіт до неї додали сусідню ділянку площею 90 квадратних метрів. Це дало змогу створити зелений простір.

Тепер старий вхід веде не одразу в житлову частину, а у внутрішній дворик із рослинами. Він відділяє будинок від вулиці та додає приватності спальні на першому поверсі.

Інтер'єр будинку / Фото Пітера Беннетта, Dezeen

Зелень у цьому проєкті не обмежується двором. У будинку також зробили зелені дахи, вертикальні сади й рослинні екрани. Ідея була простою: з різних частин дому мешканці мають бачити рослини, а не лише щільну міську забудову.

Усередині будинок має три поверхи, які з'єднують білі перфоровані сталеві сходи. Їх освітлюють трикутні світлові вікна, а дуб на підлозі, стінах і стелі робить простір теплішим.

На другому поверсі облаштували приватну частину дому. Тут розташовані три спальні, ванна кімната та вітальня. Дерев'яні панелі поєднали з мохово-зеленими килимами, а великі вікна від підлоги до стелі додають кімнатам більше світла й виду назовні.

Третій поверх зробили більш відкритим. Там розмістили кухню, їдальню та вітальню, які виходять на терасу з видом на дерева й міський пейзаж Мельбурна. Біля будинку також є великий задній сад із зоною відпочинку, терасою та басейном.

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