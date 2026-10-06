Рік будівництва має значення: як оформити будинок без документів

Оформити будинок без документів в Україні можна, але все залежить від того, коли його збудували. Для старих будинків діють спрощені правила, тоді як новіші самобуди узаконити значно складніше.

Як оформити право власності на будинок без документів

Насамперед потрібно з'ясувати, коли завершили будівництво будинку, а також перевірити документи на земельну ділянку. Від дати будівництва залежить, за якими правилами можна оформити право власності та чи доступний спрощений порядок, пише 24 Канал.

Для будинків, які звели до 5 серпня 1992 року, діє спрощена реєстрація – проходити сучасну процедуру введення в експлуатацію не потрібно. Для частини будинків, збудованих у період із 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року, може діяти будівельна амністія. Однак скористатися нею можна не в кожному випадку: об'єкт має відповідати встановленим вимогам, а власник – мати документи на землю. Для будинків, завершених після 9 квітня 2015 року, такого спрощеного механізму вже немає. Можливість оформлення залежить від характеристик самого об'єкта, документів на ділянку та того, чи дотримувалися вимог під час будівництва.

Окремо варто перевірити, чи є інформація про будинок у Державному реєстрі речових прав. Якщо нерухомість оформлювали до 2013 року, даних про неї в електронному реєстрі може не бути. У такому разі відомості про будинок потрібно внести до реєстру.

Що вважають самобудом і чи можна його узаконити

Самобудом може бути не лише цілий житловий будинок. До таких об'єктів належать гаражі, літні кухні, господарські споруди, прибудови, надбудовані поверхи або частини будинку, які перебудували без необхідних документів.

Сам факт будівництва ще не дає права власності на об'єкт. Навіть якщо основний будинок оформлений належним чином, добудована без документів частина може залишатися юридично неоформленою.

Це може створити труднощі під час продажу, дарування або оформлення спадщини. Проблеми можливі й у випадках, коли власник розраховує на компенсацію за пошкоджене чи знищене житло, адже право власності на нерухомість має бути підтверджене.

Нагадаємо, на власній земельній ділянці не всі споруди можна зводити без документів. Наприклад, навіси, теплиці та тимчасові конструкції без фундаменту дозволено облаштовувати без дозвільних документів, тоді як капітальні гаражі та інші господарські споруди вже потрібно оформлювати.