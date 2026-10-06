Как оформить право собственности на дом без документов

Прежде всего нужно выяснить, когда было завершено строительство дома, а также проверить документы на земельный участок. От даты строительства зависит, по каким правилам можно оформить право собственности и доступен ли упрощенный порядок, пишет 24 Канал.

Для домов, построенных до 5 августа 1992 года, действует упрощенная регистрация – проходить современную процедуру ввода в эксплуатацию не требуется. Для части домов, построенных в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года, может действовать строительная амнистия. Однако воспользоваться ею можно не в каждом случае: объект должен соответствовать установленным требованиям, а владелец – иметь документы на землю. Для домов, завершенных после 9 апреля 2015 года, такого упрощенного механизма уже нет. Возможность оформления зависит от характеристик самого объекта, документов на участок и того, соблюдались ли требования во время строительства.

Отдельно стоит проверить, есть ли информация о доме в Государственном реестре вещных прав. Если недвижимость оформлялась до 2013 года, данных о ней в электронном реестре может не быть. В таком случае сведения о доме нужно внести в реестр.

Что считается самовольным строительством и можно ли его узаконить

Самовольным строительством может быть не только целый жилой дом. К таким объектам относятся гаражи, летние кухни, хозяйственные постройки, пристройки, надстроенные этажи или части дома, которые перестроили без необходимых документов.

Сам факт строительства еще не дает права собственности на объект. Даже если основной дом оформлен надлежащим образом, достроенная без документов часть может оставаться юридически неоформленной.

Это может создать трудности при продаже, дарении или оформлении наследства. Проблемы возможны и в тех случаях, когда владелец рассчитывает на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, ведь право собственности на недвижимость должно быть подтверждено.

Напомним, что на собственном земельном участкене все сооружения можно возводить без документов. Например, навесы, теплицы и временные конструкции без фундамента разрешено сооружать без разрешительных документов, тогда как капитальные гаражи и другие хозяйственные постройки уже необходимо оформлять.