Почему нужны документы на строительство
Собственный земельный участок не дает права строить на нем что-либо без документов. Для легких и временных конструкций действуют более простые правила, тогда как капитальные сооружения уже необходимо оформлять, как определено в постановлении Кабмина № 406.
Без разрешительных документов можно возводить или обустраивать:
- навесы;
- лестницы;
- теплицы;
- альтанки;
- летние душевые;
- временные сооружения без фундамента.
При этом при выполнении таких работ необходимо соблюдать строительные, санитарные и противопожарные нормы. То есть отсутствие разрешительных документов не освобождает владельца от других требований к строительству.
Когда хозяйственная постройка становится капитальной
Временный гараж без фундамента можно установить без разрешительных документов. Если же гараж имеет фундамент, его уже нужно оформлять.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Документы требуются и для капитальной бани, и для других хозяйственных построек, не относящихся к временным. Для таких объектов может понадобиться строительный паспорт, уведомление о начале работ или другие документы – в зависимости от того, что именно планирует возвести владелец.
Если капитальное сооружение построить без необходимых документов, его могут признать самовольным строительством. За это владельцу могут грозить штрафы, а в отдельных случаях дело может дойти до суда.
Проблемы могут возникнуть и с регистрацией права собственности. Кроме того, неоформленное сооружение может затруднить продажу или дарение недвижимости.
Напомним, при покупке дачи следует проверять документы не только на землю, но и на сам дом. Если постройка или пристройка не оформлены надлежащим образом, это может затруднить дальнейшую перестройку и потребовать дополнительных документов.