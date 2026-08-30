Цей будинок мріяли побачити дорослі та діти: що відомо про дім Дурслів з "Гаррі Поттера"

Чимало людей мірють побачити будинок за адресою 4 Прівіт-Драйв. Це будинок у вигаданому місті Літл-Вінґінгу, графство Суррей. Саме там проживав Гаррі Поттер зі своїми родичами.

Що відомо про будинок, у якому жив Гаррі Поттер

Справжня адреса будинку – це провулок в Бракнеллі, графство Беркшир, про що пише видання The Sun.

У далекому нині 2001 році його обрали домом родини Дурслів для екранізації книг Джоан Роулінг. Однак чинний власник будинку, який побажав залишитися анонімним, назвав "постійний" потік туристів, які відвідують його оселю, "дивним".

У нас були люди, які буквально заливалися сльозами. Це дивно. Дітей можна зрозуміти. Але дорослі… Вони іноді вбираються у повне спорядження і відтворюють сцени,

– розповів власник.

Він сказав, що якось одна людина спробувала перелізти через паркан. Але його родина намагається ставитися до ситуації з розумінням.

Я навіть прибирав свої машини, щоб люди могли зробити хороше фото. Я не проти. Гаррі Поттер – це неймовірно. Я це розумію,

– пояснив свою позицію власник.

У 2016 році культовий будинок Гаррі за 4 Прівіт-Драйв ненадовго виставили на продаж за 475 тисяч фунтів стерлінгів, але згодом власник зняв його з продажу.

Сусідній будинок продали за 650 тисяч фунтів стерлінгів – майже на 200 тисяч фунтів дорожче за початкову ціну.

Власник пояснив, що до постійних відвідувачів та фанатів неможливо звикнути. Часто люди приїжджають машинами, і це триває весь день, а іноді й уночі. А "найгірше" під час шкільних канікул.

Видання нагадує, що Гаррі був змушений жити у тісному просторі під сходами через своїх жорстоких тітку й дядька – Вернона та Петунію Дурслів. Власник будинку розповів, що ця комірчина досі на місці.

Її не чіпали. Гаррі Поттер цілком міг би досі тут жити. Ми просто зберігаємо там непотріб: пальта, прасувальну дошку, пилосос,

– розказав власник.

Через логістичні труднощі справжній будинок з’явився лише в одному з фільмів, але для наступних частин усю вулицю відтворили в павільйоні. Тепер шанувальники Гаррі Поттера можуть відвідати декорації під час екскурсії студією Warner Bros у Лівсдені, графство Гартфордшир.

Що ще відомо про цікаві будинки

У Саудівській Аравії продовжують будувати Jeddah Tower. Він має стати найвищим хмарочосом у світі.

Також у світі існують дуже вузькі будинки. Тобто шириною менше, ніж метр. І там навіть жили люди.