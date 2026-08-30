Что известно о доме, в котором жил Гарри Поттер

Настоящий адрес дома – это переулок в Бракнелле, графство Беркшир, о чем пишет издание The Sun.

В далеком теперь 2001 году его выбрали в качестве дома семьи Дурслей для экранизации книг Джоан Роулинг. Однако нынешний владелец дома, пожелавший остаться анонимным, назвал "непрерывный" поток туристов, посещающих его жилище, "странным".

У нас были люди, которые буквально заливались слезами. Это странно. Детей можно понять. Но взрослые… Они иногда наряжаются в полный костюм и воспроизводят сцены,

– рассказал владелец.

Он сказал, что однажды один человек попытался перелезть через забор. Но его семья старается относиться к ситуации с пониманием.

Я даже убирал свои машины, чтобы люди могли сделать хорошее фото. Я не против. Гарри Поттер – это невероятно. Я это понимаю,

– пояснил свою позицию владелец.

В 2016 году культовый дом Гарри по адресу 4 Привит-Драйв ненадолго выставили на продажу за 475 тысяч фунтов стерлингов, но впоследствии владелец снял его с продажи.

Соседний дом продали за 650 тысяч фунтов стерлингов – почти на 200 тысяч фунтов дороже первоначальной цены.

Владелец объяснил, что к постоянным посетителям и фанатам невозможно привыкнуть. Часто люди приезжают на машинах, и это продолжается весь день, а иногда и ночью. А "хуже всего" во время школьных каникул.

Издание напоминает, что Гарри был вынужден жить в тесном пространстве под лестницей из-за своих жестоких тети и дяди – Вернона и Петунии Дурслей. Владелец дома рассказал, что эта каморка до сих пор на месте.

Ее не трогали. Гарри Поттер вполне мог бы до сих пор здесь жить. Мы просто храним там ненужные вещи: пальто, гладильную доску, пылесос,

– рассказал владелец.

Из-за логистических трудностей настоящий дом появился только в одном из фильмов, но для следующих частей всю улицу воссоздали в павильоне. Теперь поклонники Гарри Поттера могут посетить декорации во время экскурсии по студии Warner Bros в Ливсдене, графство Хартфордшир.

Что еще известно о интересных домах

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