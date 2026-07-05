Що відомо про найвужчі будинки світу

Одна з таких це La Estrecha у Валенсії, що в Іспанії, про що повідомляє Atlas Obscura.

Читайте також Басейн став болотом, а котеджі заросли: в Австралії продають покинутий курорт

La Estrecha – це надзвичайно вузька будівля, яка має рекордно найвужчий фасад у Європі. Ширина фасаду La Estrecha становить лише 107 сантиметрів.

Саме тому її можна вважати найвужчим будинком у Європі, а можливо – і у світі,

– йдеться у матеріалі.

Але не все так просто. За цей "титул" триває справжня конкуренція.

Наприклад, в Амстердамі фасад будинку Singel 7 має ширину всього 105 сантиметрів. Однак, за надзвичайно вузькою передньою частиною прихований будинок стандартної ширини.

Цікавий факт ще полягає у тому, що будинок La Estrecha спочатку був звичайним сімейним житлом. Кожен із його п'яти поверхів складався лише з однієї кімнати.

Фото відкриті джерела

Фото відкриті джерела

На першому поверсі працювала сімейна ювелірна крамниця. А вище вже розміщувалися невелика їдальня та спальні, які з'єднані гвинтовими сходами.

Тобто вузьких будинків насправді дійсно багато. І деякі з них можуть бути домівкою для когось, а не просто інсталяцією чи місцевою пам'яткою.

Що ще відомо про вузькі будинки

Нагадаємо, що ми вже писали про найвужчий будинок. Він має ширину в найвужчому місці лише 72 сантиметри, а максимальна ширина конструкції становить 122 сантиметри.

Мова йде про Keret House. Він розташований у Варшаві.