Басейн став болотом, а котеджі заросли: в Австралії продають покинутий курорт

Як виглядає покинутий курорт в Австралії, який виставили на продаж

Як пише Realtor.com, курорт розташований у Куранді, неподалік Кернса.

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Його збудували у 1988 році як тропічний комплекс для туристів, які приїжджали досліджувати цю частину Австралії.

Втім, фінансові проблеми почалися вже за кілька років після відкриття. У 1993 році курорт знову продали за 2 мільйони доларів після перших фінансових проблем. Згодом окремі лоти продавали частинами, а частину території почали використовувати не лише для туризму, а і як житло для власників та орендарів.

Пізніше частина лотів опинилася в центрі судового спору через борги. Один із власників раніше придбав 35 із 64 лотів, але у 2024 році перейшов у ліквідацію після позову на понад 1,7 мільйона доларів через несплачені внески. Конкретну ціну курорту не вказали – пропозиції приймають до 7 липня 2026 року.

Територія займає майже 4 гектари. Там залишилися 50 котеджів, хостел на 160 людей, ресторан на 200 місць, центр для заходів і тенісний корт.

За роки без належного догляду курорт сильно змінився. Басейн перетворився на болото, рослинність підступила до дерев'яних будівель і частково їх накрила. У кількох котеджах папороті й ліани ростуть просто з дахів.

Покинутий курорт в Австралії / Фото Realtor.com

На території також видно розбиті вікна, покинутий велосипед і кабелі, що звисають зі стель. У частини споруд бракує черепиці, тому дощ і волога пошкоджували внутрішні приміщення. Водночас місцеві досі пам'ятають курорт як місце, де колись проводили весілля, вечірки та інші події.

Для території вже називали різні сценарії – від туристичного проєкту й житла до шкільних таборів, модульних будинків або автозаправки. У 2022 році на курорті відключили електрику через ризик ураження струмом. На той момент територія вже стала мішенню для сквотерів і мародерів.