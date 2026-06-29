Як звичайний будинок опинився всередині палацу в Хорватії

Споруду на острові Брач називають "Будинок у будинку" або "Палок", пише Oddity Central.

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Зовні вона може здатися старою недобудовою, але всередині великої будівлі стоїть окремий менший дім. Якщо дивитися згори, він виглядає так, ніби його затиснули між стінами палацу.

За місцевою легендою, ця історія почалася наприкінці XIX століття. Заможна морська родина Вуковичів вирішила збудувати в Болі розкішну резиденцію. Для цього вони почали скуповувати ділянки навколо місця, де планували звести палац.

Власникам землі, за переказами, пропонували суми, значно вищі за ринкову вартість. Більшість місцевих погодилася продати свої ділянки, але один чоловік відмовився. Це був Марко на прізвисько "Сіла", власник невеликого будинку, який стояв саме там, де родина планувала будівництво.

Вуковичі намагалися переконати його продати оселю, однак Марко не змінив рішення. Тоді, за легендою, палац почали зводити просто навколо його дому. Стіни великої споруди зводили за кілька метрів від будинку, а сам власник фактично опинився всередині майбутньої резиденції.

Ідея нібито була в тому, щоб тісний простір і постійні незручності змусили чоловіка поступитися. Але цей план не спрацював. Марко залишився у своєму будинку, а недобудований палац з часом став однією з найвідоміших споруд у Болі.

Чому палац так і не добудували

За переказами, під час будівництва сталася трагедія. Троє братів Вуковичів нібито вирушили по матеріали, потрібні для завершення проєкту, але загинули в морі.

Після цього роботи зупинили. Великий палац так і залишився недобудованим, а маленький будинок продовжив стояти всередині його стін. Марко Сіла, за легендою, прожив у своїй оселі до кінця життя.

Дослідники не мають однозначних доказів, що всі деталі цієї історії справді відбувалися саме так. Водночас сам "Будинок у будинку" існує досі й вважається однією з найцікавіших пам'яток острова Брач.

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