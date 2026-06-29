Как обычный дом оказался внутри дворца в Хорватии

Здание на острове Брач называют "Дом в доме" или "Палок", пишет Oddity Central.

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Снаружи она может показаться старой недостройкой, но внутри большого здания стоит отдельный дом поменьше. Если смотреть сверху, он выглядит так, будто его зажали между стенами дворца.

По местной легенде, эта история началась в конце XIX века. Зажиточная семья Вуковичей, занимавшаяся морским делом, решила построить роскошную резиденцию. Для этого они начали скупать участки вокруг места, где планировали возвести дворец.

Владельцам земли, по преданию, предлагали суммы, значительно превышающие рыночную стоимость. Большинство местных жителей согласились продать свои участки, но один человек отказался. Это был Марко по прозвищу "Сила", владелец небольшого дома, который стоял именно там, где семья планировала строительство.

Вуковичи пытались убедить его продать дом, однако Марко не изменил своего решения. Тогда, согласно легенде, дворец начали возводить прямо вокруг его дома. Стены огромного сооружения возводились в нескольких метрах от дома, а сам владелец фактически оказался внутри будущей резиденции.

Идея якобы заключалась в том, чтобы тесное пространство и постоянные неудобства заставили мужчину уступить. Но этот план не сработал. Марко остался в своем доме, а недостроенный дворец со временем стал одним из самых известных сооружений в Боле.

Почему дворец так и не достроили

По преданию, во время строительства произошла трагедия. Трое братьев Вуковичей якобы отправились за материалами, необходимыми для завершения проекта, но погибли в море.

После этого работы остановили. Большой дворец так и остался недостроенным, а маленький дом продолжал стоять внутри его стен. Марко Сила, согласно легенде, прожил в своем доме до конца жизни.

У исследователей нет однозначных доказательств того, что все детали этой истории действительно происходили именно так. В то же время сам "Дом в доме" существует до сих пор и считается одной из самых интересных достопримечательностей острова Брач.

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